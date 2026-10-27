600 Gram Doğan Kızı, Doktor Babanın Meslek Hayatını Değiştirdi

Yaklaşık 3 aydır Yalova'da görev yapan Dr. Serhat Özkan, kendi yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

'Benim kızım 600 gram doğdu, 23 haftalık doğdu. Kızım şu anda 13 yaşında.'

Kızının erken doğum deneyimi, Özkan'ın yenidoğan uzmanlığına bakışında da önemli bir yer tutuyor. Prematüre bebeklerin hayata tutunması için verilen mücadeleyi yakından bilen hekim, bu alanda çalışmanın kendisi için taşıdığı anlamı da dile getirdi.

Özkan, yenidoğan uzmanlığını çocuklara yeni bir yaşam sunma imkanı veren özel bir branş olarak tanımlıyor. Erken doğan bebeklerin yaşama tutunması için yürütülen tedavi sürecinde her aşama büyük önem taşıyor.