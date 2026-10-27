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Yaşam
600 Gram Doğan Kızı, Doktor Babanın Meslek Hayatını Değiştirdi

600 Gram Doğan Kızı, Doktor Babanın Meslek Hayatını Değiştirdi

Yalova
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
27.10.2026 - 15:48
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Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Neonatoloji Uzmanı Dr. Serhat Özkan'ın mesleğiyle bağı çok özel. Özkan'ın kızı 13 yıl önce 23 haftalık ve sadece 600 gram olarak dünyaya geldi. Bugün sağlıklı bir şekilde 13 yaşına giren kızı, babasının meslek hayatına da yön verdi. 

İşte detaylar. 

İHA

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"Benim Kızım 600 Gram Doğdu"

"Benim Kızım 600 Gram Doğdu"

Yaklaşık 3 aydır Yalova'da görev yapan Dr. Serhat Özkan, kendi yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

'Benim kızım 600 gram doğdu, 23 haftalık doğdu. Kızım şu anda 13 yaşında.' 

Kızının erken doğum deneyimi, Özkan'ın yenidoğan uzmanlığına bakışında da önemli bir yer tutuyor. Prematüre bebeklerin hayata tutunması için verilen mücadeleyi yakından bilen hekim, bu alanda çalışmanın kendisi için taşıdığı anlamı da dile getirdi.

Özkan, yenidoğan uzmanlığını çocuklara yeni bir yaşam sunma imkanı veren özel bir branş olarak tanımlıyor. Erken doğan bebeklerin yaşama tutunması için yürütülen tedavi sürecinde her aşama büyük önem taşıyor.

Prematüre Bebeklerde Takip Taburculukla Bitmiyor

Prematüre Bebeklerde Takip Taburculukla Bitmiyor

Prematüre bebeklerin yoğun bakımdan taburcu edilmesi, tedavi ve takip sürecinin tamamen sona erdiği anlamına gelmiyor. Bebeklerin büyüme ve gelişimlerinin düzenli olarak izlenmesi, ihtiyaç duyduklarında farklı uzmanlık alanlarından destek almaları gerekiyor. Bu süreçte ailelerin de hekimlerle iş birliği içinde hareket etmesi önem taşıyor.

Bazı Çocukların Takibi Yıllarca Sürebiliyor

Dr. Serhat Özkan, prematüre bebeklerin nörolojik, ortopedik ve fiziksel gelişimlerinin yakından takip edilmesi gerektiğini vurguluyor. Takibin süresi her çocuğun gelişimine ve ihtiyaçlarına göre değişiyor. Bazı çocuklarda takip birkaç yaşında sona ererken bazılarının daha uzun süre, hatta yaşam boyu izlenmesi gerekebiliyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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