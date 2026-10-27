600 Gram Doğan Kızı, Doktor Babanın Meslek Hayatını Değiştirdi
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Neonatoloji Uzmanı Dr. Serhat Özkan'ın mesleğiyle bağı çok özel. Özkan'ın kızı 13 yıl önce 23 haftalık ve sadece 600 gram olarak dünyaya geldi. Bugün sağlıklı bir şekilde 13 yaşına giren kızı, babasının meslek hayatına da yön verdi.
İşte detaylar.
"Benim Kızım 600 Gram Doğdu"
Prematüre Bebeklerde Takip Taburculukla Bitmiyor
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın