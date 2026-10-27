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Yaşam
Konya'da 10 Ton Peynir Mağaradan Dualarla Çıkarıldı

Konya'da 10 Ton Peynir Mağaradan Dualarla Çıkarıldı

Konya
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
27.10.2026 - 12:12
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Konya'nın Meram ilçesine bağlı Kızılören Mahallesi'nde yüzyıllardır süren 'İnden Peynir Çıkarma' geleneği bu yıl da yoğun ilgi gördü. Yaz boyunca mağaralarda olgunlaşmaya bırakılan tulum peynirleri dualarla çıkarıldı. Yaklaşık 400 aileye ait 10 ton peynir, kış hazırlığı için sahiplerine teslim edildi. 

İşte detaylar. 

İHA

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Peynirler Aylarca Mağarada Olgunlaşıyor

Peynirler Aylarca Mağarada Olgunlaşıyor

Meram Belediyesi ile Kızılören Eğitim Kültür, Dayanışma ve Hayır Vakfı'nın birlikte düzenlediği etkinlikte, konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim okundu ve bereket duaları edildi. Ardından Yılanmış Mağaraları'ndaki peynirler tek tek çıkarıldı.

Kızılören'de yaşayan aileler, peynirlerini yaz başında mağaralara bırakarak doğal koşullarda olgunlaşmasını bekliyor. Mağaralardan çıkarılan peynirlerin bir bölümü kış boyunca ailelerin tüketimi için ayrılırken bir bölümü de satılarak ev ekonomisine katkı sağlıyor.

Asırlık Gelenek Gelecek Nesillere Aktarılıyor

Asırlık Gelenek Gelecek Nesillere Aktarılıyor

Etkinlikte konuşan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, geleneği yaşatan Kızılörenlilere teşekkür etti. Kavuş, insanların kış boyunca tüketecekleri peynirleri mağaralarda olgunlaştırdığını belirterek bu kültürel mirasın korunmasının önemine dikkat çekti.

Yöre halkı için yalnızca kışlık yiyecek hazırlama yöntemi olmayan İnden Peynir Çıkarma geleneği, aynı zamanda mahalle sakinlerini bir araya getiren önemli bir kültürel buluşma olmayı sürdürüyor.

Mağaralarda aylarca olgunlaşan peynirler, Kızılören'de hem sofraların kışlık lezzetini hem de kuşaklar boyunca aktarılan bir geleneği temsil ediyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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