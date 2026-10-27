Konya'da 10 Ton Peynir Mağaradan Dualarla Çıkarıldı
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Konya'nın Meram ilçesine bağlı Kızılören Mahallesi'nde yüzyıllardır süren 'İnden Peynir Çıkarma' geleneği bu yıl da yoğun ilgi gördü. Yaz boyunca mağaralarda olgunlaşmaya bırakılan tulum peynirleri dualarla çıkarıldı. Yaklaşık 400 aileye ait 10 ton peynir, kış hazırlığı için sahiplerine teslim edildi.
İşte detaylar.
Peynirler Aylarca Mağarada Olgunlaşıyor
Asırlık Gelenek Gelecek Nesillere Aktarılıyor
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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