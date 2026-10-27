Konya'da 10 Ton Peynir Mağaradan Dualarla Çıkarıldı

Etkinlikte konuşan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, geleneği yaşatan Kızılörenlilere teşekkür etti. Kavuş, insanların kış boyunca tüketecekleri peynirleri mağaralarda olgunlaştırdığını belirterek bu kültürel mirasın korunmasının önemine dikkat çekti.

Yöre halkı için yalnızca kışlık yiyecek hazırlama yöntemi olmayan İnden Peynir Çıkarma geleneği, aynı zamanda mahalle sakinlerini bir araya getiren önemli bir kültürel buluşma olmayı sürdürüyor.

Mağaralarda aylarca olgunlaşan peynirler, Kızılören'de hem sofraların kışlık lezzetini hem de kuşaklar boyunca aktarılan bir geleneği temsil ediyor.