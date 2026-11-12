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Hosteslerin Çoğu Neden Kırmızı Ruj Sürüyor?

Hosteslerin Çoğu Neden Kırmızı Ruj Sürüyor?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
12.11.2026 - 23:31
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Kabin memurları denince pek çok kişinin aklına düzgün üniformalar ve parlak kırmızı dudaklar gelir. Kırmızı ruj havacılığın altın çağı sayılan 1950'ler ve 1960'lardan bu yana mesleğin simgelerinden biri. Ancak rujun yalnızca şıklık için sürülmediği de anlatılıyor.

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Kırmızı dudaklar acil durumda daha kolay okunuyordu

Kırmızı dudaklar acil durumda daha kolay okunuyordu

Kırmızı rujla ilgili en çok anlatılan neden güvenlik. 20 yıl kabin memuru olarak çalışan Heather Poole, eğitim aldığı dönemde bir eğitmenin acil durumlarda kırmızı dudakların yolcular tarafından en kolay okunan dudaklar olduğunu söylediğini anlattı.

Düşüncenin arkasındaki mantık basit. Acil bir durumda kabin gürültülü ve karışık olabiliyor. Yolcular kabin memurunun söylediklerini duyamasa bile hareket eden dudaklarını görebiliyor ve ne söylendiğini daha kolay anlayabiliyor.

Poole, eğitmenin bunu ciddi olarak mı söylediğinden emin olmadığını da ekliyor. Kırmızı dudakların acil durumda daha iyi anlaşıldığını gösteren resmi bir havacılık kuralı ya da araştırma bulunmuyor.

Kırmızı rengin kabinde otoriteyi temsil ettiği ve kabin memurunun kritik anlardaki rolünü güçlendirdiği de düşünülüyordu. Poole, o yıllarda makyajın her an takılması gereken ciddi bir iş olduğunu, rujun da bunun en önemli parçası sayıldığını söylüyor.

Bugün çoğu hava yolunda ruj zorunluluğu yok

Bugün çoğu hava yolunda ruj zorunluluğu yok

Kırmızı ruj zorunluluğu bugün büyük ölçüde ortadan kalktı. Kabin memurlarının çoğu artık böyle görünüm kurallarına bağlı değil. Bir kabin memuru, kırmızı ruj kuralını hiç duymadığını, bugün parlak bir ruj süren kabin memurunun bunu yalnızca tarzı olduğu için yaptığını söylüyor.

Bazı havayolları son yıllarda zorunlu makyaj kuralını tamamen kaldırdı. Bu kararların bir kısmı, çalışanlardan gelen geri bildirimlerin ardından alındı. Yapılan bir araştırmada, ABD'nin büyük havayollarının hiçbirinin kabin memurları için zorunlu bir makyaj kuralı olmadığı görüldü.

Kırmızı rujun hala üniformanın parçası olduğu havayolları da var. Birleşik Arap Emirlikleri merkezli bir hava yolu, kadın kabin memurlarının kendine özel tondaki kırmızı ruju ve dudak kalemini kullanmasını şart koşuyor. Şirket kabin ekibine makyajı özel bir eğitim merkezinde öğretiyor.

Kabin memurlarının bir kısmı ise bugün makyaj bilgilerini sosyal medyada paylaşarak güzellik alanında ikinci bir kariyer yapıyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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