Hosteslerin Çoğu Neden Kırmızı Ruj Sürüyor?
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Kabin memurları denince pek çok kişinin aklına düzgün üniformalar ve parlak kırmızı dudaklar gelir. Kırmızı ruj havacılığın altın çağı sayılan 1950'ler ve 1960'lardan bu yana mesleğin simgelerinden biri. Ancak rujun yalnızca şıklık için sürülmediği de anlatılıyor.
Kırmızı dudaklar acil durumda daha kolay okunuyordu
Bugün çoğu hava yolunda ruj zorunluluğu yok
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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