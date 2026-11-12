Hosteslerin Çoğu Neden Kırmızı Ruj Sürüyor?

Kırmızı rujla ilgili en çok anlatılan neden güvenlik. 20 yıl kabin memuru olarak çalışan Heather Poole, eğitim aldığı dönemde bir eğitmenin acil durumlarda kırmızı dudakların yolcular tarafından en kolay okunan dudaklar olduğunu söylediğini anlattı.

Düşüncenin arkasındaki mantık basit. Acil bir durumda kabin gürültülü ve karışık olabiliyor. Yolcular kabin memurunun söylediklerini duyamasa bile hareket eden dudaklarını görebiliyor ve ne söylendiğini daha kolay anlayabiliyor.

Poole, eğitmenin bunu ciddi olarak mı söylediğinden emin olmadığını da ekliyor. Kırmızı dudakların acil durumda daha iyi anlaşıldığını gösteren resmi bir havacılık kuralı ya da araştırma bulunmuyor.

Kırmızı rengin kabinde otoriteyi temsil ettiği ve kabin memurunun kritik anlardaki rolünü güçlendirdiği de düşünülüyordu. Poole, o yıllarda makyajın her an takılması gereken ciddi bir iş olduğunu, rujun da bunun en önemli parçası sayıldığını söylüyor.