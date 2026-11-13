Dans Nasıl Tanrı'ya Giden Yoldan Cehenneme Giden Yola Dönüştü?
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Bugün bir düğünde ya da bir festivalde dans etmek bize dünyanın en masum eğlencelerinden biri gibi gelir. Ama Avrupa tarihinde bir dönem, dans etmek doğrudan Şeytan'a hizmet etmekle eşdeğer görüldü. Üstelik bu, hep böyle değildi.
History Today dergisinin Kasım 2026 sayısında tarihçi Lynneth Miller Renberg, dansın nasıl 'Tanrı'ya doğru danstan 'Şeytan'a doğru dans' dönüştüğünü anlatıyor.
Orta Çağ Avrupası'nda dans, inancın bir parçasıydı
Kilise, dansı önce kutsal bir ifade olarak görüyordu
Mesele 'ne tür dans' değil, 'nerede ve ne zaman' oldu
Dansın günahı "kadın"laştı
16. yüzyılda artık dans düpedüz günahtı
Hareketsizlik erdem sayıldı
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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