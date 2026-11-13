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Dans Nasıl Tanrı'ya Giden Yoldan Cehenneme Giden Yola Dönüştü?

Dans Nasıl Tanrı'ya Giden Yoldan Cehenneme Giden Yola Dönüştü?

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
13.11.2026 - 14:13
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Bugün bir düğünde ya da bir festivalde dans etmek bize dünyanın en masum eğlencelerinden biri gibi gelir. Ama Avrupa tarihinde bir dönem, dans etmek doğrudan Şeytan'a hizmet etmekle eşdeğer görüldü. Üstelik bu, hep böyle değildi. 

History Today dergisinin Kasım 2026 sayısında tarihçi Lynneth Miller Renberg, dansın nasıl 'Tanrı'ya doğru danstan 'Şeytan'a doğru dans' dönüştüğünü anlatıyor.

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Orta Çağ Avrupası'nda dans, inancın bir parçasıydı

Orta Çağ Avrupası'nda dans, inancın bir parçasıydı

13. yüzyılın başında Canterbury Başpiskoposu Stephen Langton, bir vaazında Hristiyan hayatı dansa benzetti. Ona göre vaazın çınlayan sesi, Tanrı'ya ve komşuya duyulan sevginin birbirine kenetlenen kolları, erdemli işlerin ise yere vuran ayakları olabilirdi. Yani dans etmek, Tanrı'ya dans etmekti. Cassiodorus ve Richard Rolle gibi dönemin yazarları da dansı cennetteki sevincin yeryüzündeki yansıması, topluca yapılan bir övgü olarak görüyordu.

Kilise, dansı önce kutsal bir ifade olarak görüyordu

Kilise, dansı önce kutsal bir ifade olarak görüyordu

Fakat dansa şüpheyle bakanlar da vardı. Erken dönem kilise babalarından Ambrosius, ziyafetlerdeki dans, gürültü ve el çırpmanın olduğu yerde nasıl bir utanma duygusu kalabileceğini soruyordu. Yani konu, ilk günden beri iki ucu olan bir tartışmaydı. Dans hem kutsal olabilir hem de insanı Tanrı'dan uzaklaştırabilirdi.

Mesele 'ne tür dans' değil, 'nerede ve ne zaman' oldu

Mesele 'ne tür dans' değil, 'nerede ve ne zaman' oldu

11. yüzyıldaki Gregoryen reformlarla birlikte, özellikle de 1215'teki 4. Lateran Konsili sonrasında, dansın zamanı ve mekânı kilisenin ana gündemlerinden biri oldu. Kilise bahçelerinde dans etmek, ayin ya da dua sırasında dans etmek, rahiplerin dans etmesi, oruç ve dini bayramlarda dans yasaklandı. 1209 Avignon Konseyi, aziz yortusu arifelerinde kiliselerde 'ahlaksız hareketler', halka dansları ve aşk şarkılarının yasak olduğunu açıkça yazdı.

Dinleyicilere ne zaman, nerede dans edilmeyeceğini öğretmek için hikâyeler anlatılıyordu. En bilinenlerinden biri 11. yüzyıla uzanıyor: Noel gecesi ayin sırasında kilise bahçesinde el ele dans eden bir grup, rahip tarafından lanetleniyor ve tam bir yıl boyunca durmadan dans etmeye mahkûm ediliyor. Bu süre içinde ne yiyorlar ne içiyorlar ne uyuyorlar; soğuğu da sıcağı da hissetmiyorlar. Bu hikâye vaazlarda, azizlerin yaşam öykülerinde ve haçlı seferi anlatılarında defalarca tekrar edildi.

Dansın günahı "kadın"laştı

Dansın günahı "kadın"laştı

Burada ikinci bir kaygı devreye girdi: Kadınlar

11. ile 13. yüzyıllar arasındaki reformlar rahiplerin bekârlığını zorunlu kılmaya çalışırken kadınlar da 'sorunlu' görülmeye başlandı. Güzellikleriyle ya da sesleriyle din adamlarının dikkatini dağıtabilecekleri, kutsal nesnelere dokunabilecekleri, ayini sohbetleriyle bölebilecekleri söylendi. Böylece 'ayinleri bozan dansçı kadın' klişesi doğdu. Hem dans hem de kadınlar, kutsal mekânı kirletebilecek unsurlar olarak aynı kefeye kondu. Dansa ilişkin tartışma 'kararsızlık'tan 'tehlike' diline kaydı.

16. yüzyılda artık dans düpedüz günahtı

16. yüzyılda artık dans düpedüz günahtı

15. ve 16. yüzyıla gelindiğinde dans yalnızca günah değil, aynı zamanda bir kadın günahı sayılıyordu. 1593 tarihli bir İngiliz vaazı, insana uzuvların dans etmek için değil, edeple yürümek için verildiğini söylüyor, hatta dansı 'develerin' davranışına benzetiyordu. Vaaza göre vücut dansla çirkinleşiyorsa ruhun hali daha da kötüydü ve bu danslarda 'Şeytan dans ediyordu'. 1658'de bir yorumcu ise şöyle soruyordu: Tanrı'ya 'bizden uzak dur' diyenler dans edenlerden başkası mıdır?

Bu dil kilisenin dışına da yayıldı. 

1620'de New Windsor'ın papazı John Marten, kilise vakfı yöneticisi Thomas Hall'dan şikâyetçi oldu. Şikâyetlerin en uzunu dansla ilgiliydi: Bir bayram günü morris dansçılarından biri, papazın kapısının önünde zıplayıp dans ederek ve başkalarını da kendisine katılmaya çağırarak ona hakaret etmişti. Papaz için bu, Tanrı'ya duyulan saygısızlığın göstergesiydi.

Dans bir kez günah ilan edildikten sonra, birini dansla suçlamak toplulukta onu itibarsızlaştırmanın ve üstünlük kurmanın kolay bir yoluna dönüştü.

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Hareketsizlik erdem sayıldı

Hareketsizlik erdem sayıldı

Renberg'in vardığı sonuç şu: Tanrı'ya doğru dans eden Hristiyan figürü yerini, hareketsizliğin dindar yaşamın ölçüsü olduğu bir anlayışa bıraktı. Dansı günaha çeviren şey, tek bir yasak değil; mekân kaygıları, kadınlara yönelik şüphe ve toplumsal güç oyunlarının yüzyıllar boyunca üst üste binmesiydi.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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