Dans Nasıl Tanrı'ya Giden Yoldan Cehenneme Giden Yola Dönüştü?

11. yüzyıldaki Gregoryen reformlarla birlikte, özellikle de 1215'teki 4. Lateran Konsili sonrasında, dansın zamanı ve mekânı kilisenin ana gündemlerinden biri oldu. Kilise bahçelerinde dans etmek, ayin ya da dua sırasında dans etmek, rahiplerin dans etmesi, oruç ve dini bayramlarda dans yasaklandı. 1209 Avignon Konseyi, aziz yortusu arifelerinde kiliselerde 'ahlaksız hareketler', halka dansları ve aşk şarkılarının yasak olduğunu açıkça yazdı.

Dinleyicilere ne zaman, nerede dans edilmeyeceğini öğretmek için hikâyeler anlatılıyordu. En bilinenlerinden biri 11. yüzyıla uzanıyor: Noel gecesi ayin sırasında kilise bahçesinde el ele dans eden bir grup, rahip tarafından lanetleniyor ve tam bir yıl boyunca durmadan dans etmeye mahkûm ediliyor. Bu süre içinde ne yiyorlar ne içiyorlar ne uyuyorlar; soğuğu da sıcağı da hissetmiyorlar. Bu hikâye vaazlarda, azizlerin yaşam öykülerinde ve haçlı seferi anlatılarında defalarca tekrar edildi.