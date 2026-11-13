Başka Hiçbir Dilde Tam Karşılığı Olmayan 10 Japonca Kelime
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Dil öğrenmenin en keyifli yanlarından biri, belirli bir kültürden doğmuş ve o bağlamın dışında karşılığı olmayan kelimeleri keşfetmek. Japonca da eski tarihten günümüz trendlerine, argodan gündelik alışkanlıklara kadar pek çok kaynaktan beslenerek ihtiyacınız olduğunu bile bilmediğiniz kelimeler üretmiş.
Tokyo Weekender'ın derlediği bu kelimelerin bazılarını okurken 'Bunun bir adı varmış!' diyeceksiniz.
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Kuchisabishii (口寂しい): Canı sıkıldığı için bir şeyler atıştırmak istemek
Tsundoku (積ん読): Alınıp okunmayan kitapların oluşturduğu yığın
Anmonyaito (アンモニャイト): Kendi etrafında kıvrılıp uyuyan kedi
Komorebi (木漏れ日): Yaprakların arasından süzülen gün ışığı
Betsubara (別腹): Tatlıya ayrılmış "ikinci mide"
Irusu (居留守): Evdeyken evde yokmuş gibi yapmak
Shinrin-yoku (森林浴): Orman banyosu
Totonou (整う): Sauna ya da kaplıcadan sonra gelen o rahatlama hissi
Batankyu (バタンキュー): Yorgunluktan yatağa devrilip anında uyumak
Nurumayu (ぬるま湯): Rahatı bozulmasın diye yerinde saymak
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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