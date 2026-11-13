Başka Hiçbir Dilde Tam Karşılığı Olmayan 10 Japonca Kelime

Dil öğrenmenin en keyifli yanlarından biri, belirli bir kültürden doğmuş ve o bağlamın dışında karşılığı olmayan kelimeleri keşfetmek. Japonca da eski tarihten günümüz trendlerine, argodan gündelik alışkanlıklara kadar pek çok kaynaktan beslenerek ihtiyacınız olduğunu bile bilmediğiniz kelimeler üretmiş.

Tokyo Weekender'ın derlediği bu kelimelerin bazılarını okurken 'Bunun bir adı varmış!' diyeceksiniz.

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