Japonların Sakinliğinin Sırrı Çocukken Öğrendikleri Tek Kelime

Gaman, beklenmedik bir durum ya da zorluk karşısında sabırlı olmak, sebat göstermek ve böylece çevredekilerle uyumu korumak anlamına geliyor. Çatışmadan kaçınmak için duygulara hâkim olmak, kendini dizginlemek de bunun bir parçası. Japonya'da herkesten bunu yapması bekleniyor ve gaman olgunluğun işareti sayılıyor.

Tokyo'daki Sophia Üniversitesi'nden antropolog David Slater, gamanı insanın kontrolü dışındaki olaylarla baş etme stratejisi olarak tanımlıyor. Kökeni Budizm'e dayanan bu öğretinin eğitimi de erken başlıyor. Çocuklar anne babalarını örnek alıyor, ilkokuldan itibaren de sabır ve sebat derslerin bir parçası oluyor.

Gaman, sevmediğin bir işte yıllarca çalışmak gibi uzun soluklu da olabilir, sırada önüne geçen yaşlı birini görmezden gelmek gibi anlık da.