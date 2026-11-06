Japonların Sakinliğinin Sırrı Çocukken Öğrendikleri Tek Kelime
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Japonların ne kadar sakin insanlar olduğunu görmüşsünüzdür. Örneğin Tokyo'da metroyu her gün yaklaşık 20 milyon kişi kullanıyor ama bu sıkışık yolculukta bile vagonlarda neredeyse çıt çıkmıyor.
Japonya'yı ziyaret eden yabancılar, insanların sıra beklerken, trene binerken hatta bir felaketin ardından yardım beklerken bile gösterdiği sabır karşısında hayranlığını gizleyemiyor. Bu düzenin ardında çocukluğundan itibaren herkese öğretilen bir kavram var: Gaman.
Gaman ne demek?
Savaş sonrası Japonya'nın görünmeyen kahramanı
Madalyonun öbür yüzü: Sessizce katlanmak
Gençler artık katlanmak istemiyor
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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