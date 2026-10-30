Japonları Buldukları Parayı Polise Teslim Etmeye Teşvik Eden Sistem: İşin Sırrı Sadece Dürüstlük Değil
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Japonya'da yere düşen bir cüzdanın sahibine geri dönme ihtimali, dünyanın pek çok şehrine göre çok daha yüksek. Tokyo'da geçen yıl sokakta, trende ya da kafede bulunup polise götürülen nakit para 4,5 milyar yene ulaştı ve üst üste dördüncü kez rekor kırdı. Bu tablonun arkasında yalnızca dürüst insanlar değil, bulanı da kazançlı çıkaran bir yasa ve her köşe başında bulunan küçük polis kulübeleri var.
Kaynak: Nippon.com
Tokyo'da teslim edilen nakit dördüncü kez rekor kırdı
Parayı bulana yüzde 5 ile 20 arasında ödül veriliyor
Her mahalledeki polis kulübesi sistemin ilk durağı
Sahibi çıkmayan paranın bir kısmı belediyeye kalıyor
Tokyo'da cüzdanların yüzde 80'i geri döndü, New York'ta yüzde 10'u
Teslim edilen şemsiyelerin yalnızca yüzde 1'i sahibine ulaştı
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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