Japonları Buldukları Parayı Polise Teslim Etmeye Teşvik Eden Sistem: İşin Sırrı Sadece Dürüstlük Değil

Tokyo Emniyet Müdürlüğü'nün 2025 verilerine göre şehirde bir yıl içinde 4,8 milyon kayıp eşya polise teslim edildi. Bu, bir önceki yıla göre yüzde 2'lik artış demek. Teslim edilen nakit ise 4,5 milyar yen (yaklaşık 29 milyon dolar) ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Paranın yaklaşık 3,2 milyar yenlik kısmı sahiplerine geri verildi. Tek seferde teslim edilen en yüklü tutar ise 27 milyon yendi. Polis, artışı turist sayısındaki yükselişe ve kablosuz kulaklık gibi küçük cihazları yanında taşıyan insanların çoğalmasına bağlıyor.