Japonlar Neden Ailece Aynı Küvet Suyuna Giriyor?

Bütün aile aynı sıcak suyu kullandığı için bu kural önemli; böylece su herkes için temiz kalıyor. Küvetten çıkan kişi, su bir sonraki kişi için soğumasın diye kapağı yeniden kapatıyor.

Günün ilk banyosu eskiden evin reisine ayrılan bir ayrıcalıktı. Bugün ise küvete ilk giren kişi aileden herhangi biri olabiliyor.