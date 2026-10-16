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Japonlar Neden Ailece Aynı Küvet Suyuna Giriyor?

Japonlar Neden Ailece Aynı Küvet Suyuna Giriyor?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
16.10.2026 - 12:08
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Japon evlerinde küvet suyu her banyodan sonra boşaltılmıyor; aile bireyleri aynı sıcak suya sırayla giriyor. Bu alışkanlığın ardında, Japon banyo kültüründe küvetin bambaşka bir amaca hizmet etmesi yatıyor.

Gelin birlikte bakalım.

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Japon küvetleri yıkanmak için değil, yalnızca sıcak suda dinlenmek için kullanılıyor.

Japon küvetleri yıkanmak için değil, yalnızca sıcak suda dinlenmek için kullanılıyor.

Japon küvetleri, bir yetişkinin boynuna kadar suya girebileceği derinlikte. Suyun sıcaklığı 38 ile 42 derece arasında tutuluyor. Sıcak su, günün yorgunluğunu atmak ve stresten arınmak için bir fırsat olarak görülüyor.

Herkes küvete girmeden önce dışarıda iyice yıkanıp durulanıyor.

Herkes küvete girmeden önce dışarıda iyice yıkanıp durulanıyor.

Bütün aile aynı sıcak suyu kullandığı için bu kural önemli; böylece su herkes için temiz kalıyor. Küvetten çıkan kişi, su bir sonraki kişi için soğumasın diye kapağı yeniden kapatıyor.

Günün ilk banyosu eskiden evin reisine ayrılan bir ayrıcalıktı. Bugün ise küvete ilk giren kişi aileden herhangi biri olabiliyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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