Şef Danilo Zanna'ya 2 Yıla Kadar Hapis İstemi: Eski Eşine Attığı Mesajlar Mahkemelik Oldu
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Şef Danilo Zanna hakkında, eski eşi Tuğçe Demirbilek'in şikayeti üzerine hakaret suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Demirbilek, telefon yazışmalarındaki ifadeleri delil olarak sundu. Uzlaştırmadan sonuç çıkmayınca dosya İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne taşındı. Zanna ise suçlamaları kabul etmedi ve Türkçesinin zayıf olduğunu öne sürdü.
Tuğçe Demirbilek, eski eşiyle telefon yazışmalarını hakaret gerekçesiyle delil olarak sundu.
Uzlaştırmadan sonuç çıkmayınca Şef Danilo Zanna hakkında 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Şef Danilo Zanna suçlamaları kabul etmedi, "öğrendim" yerine "öğrettim" yazdığını söyledi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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