Şef Danilo Zanna ise iddiaları kabul etmedi. Zanna'ya göre eski eşi nafaka artırımı davası açmıştı ve bu şikayet, o davada delil olarak kullanılmak isteniyordu.

Mesajların tek taraflı değil, karşılıklı bir yazışma olduğunu vurgulayan ünlü şefin savunmasındaki bir ayrıntı da gözden kaçmadı. Zanna, Türkçesinin zayıf olması nedeniyle bir kelimeyi yanlış yazdığını; 'öğrendim' demek isterken 'öğrettim' yazdığını ifade etti.

Üstelik Zanna'nın adı geçtiğimiz günlerde bir başka hukuki süreçle de gündeme gelmişti. Ünlü şef, selde zarar gören Kağıthane'deki iş yeri için mahkemeye başvurmuştu.

Mahkeme, tarafların beyanlarını ve delil olarak sunulan yazışmaları duruşmada değerlendirecek. Davanın nasıl sonuçlanacağı ise önümüzdeki süreçte belli olacak.