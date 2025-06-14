Ozan Güven'in Hapis Cezası Almasının Ardından Deniz Bulutsuz, Sessizliğini Bozdu
2020 yılından bu yana eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılanan Ozan Güven, bugün (14 Haziran) 'cebir, tehdit veya hileyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ ve ‘hakaret’ suçlarından beraatine karar verilirken ‘kasten yaralama’ suçundan ise 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Şiddete maruz kalan Deniz Bulutsuz, mahkeme kararının ardından sessizliğini bozdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ozan Güven'in eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği gerekçesiyle açılan dava bugün sonuçlandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte Deniz Bulutsuz'un o paylaşımı:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.