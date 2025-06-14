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Ozan Güven'in Hapis Cezası Almasının Ardından Deniz Bulutsuz, Sessizliğini Bozdu

Ozan Güven'in Hapis Cezası Almasının Ardından Deniz Bulutsuz, Sessizliğini Bozdu

Kadına Şiddet
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
14.06.2025 - 18:54

2020 yılından bu yana eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılanan Ozan Güven, bugün (14 Haziran) 'cebir, tehdit veya hileyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ ve ‘hakaret’ suçlarından beraatine karar verilirken ‘kasten yaralama’ suçundan ise 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Şiddete maruz kalan Deniz Bulutsuz, mahkeme kararının ardından sessizliğini bozdu.

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Ozan Güven'in eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği gerekçesiyle açılan dava bugün sonuçlandı.

Ozan Güven'in eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği gerekçesiyle açılan dava bugün sonuçlandı.

Ozan Güven'in 'cebir, tehdit veya hileyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'hakaret' suçlarından beraatine, 'kasten yaralama' suçundan ise 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmedildi.

2020 yılından beri süregelen dava sonrasında uzun süredir sessizliği koruyan Deniz Bulutsuz'dan paylaşım geldi.

İşte Deniz Bulutsuz'un o paylaşımı:

İşte Deniz Bulutsuz'un o paylaşımı:

Mahkeme kararı sonrasında Instagram hesabından bir açıklama yayınlayan Deniz Bulutsuz, Ozan Güven için 'Cezaevine gireceği günü bekliyorum' yazdı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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