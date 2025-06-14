onedio
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Hazal Kaya ve Ali Atay Çifti, "Sekizinci Aile" Dizisinde Beraber Rol Alacak!

Hazal Kaya ve Ali Atay Çifti, "Sekizinci Aile" Dizisinde Beraber Rol Alacak!

Hazal Kaya Ali Atay Disney Plus
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
14.06.2025 - 17:24

2019 yılında hayatlarını birleştiren Hazal Kaya ve Ali Atay çifti, farklı projelerle ekranlara gelseler de ikiliyi hala aynı projede göremedik. Birsen Altuntaş, magazin dünyasının popüler çifti hakkında bomba bir haber yayınladı. Hazal Kaya ve Ali Atay, Disney Plus'ta yayınlanacak 'Sekizinci Aile' dizisinde beraber rol alacak.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Magazin dünyasının en popüler çiftlerinden Hazal Kaya ve Ali Atay hakkında bomba bir gelişme yaşandı.

Magazin dünyasının en popüler çiftlerinden Hazal Kaya ve Ali Atay hakkında bomba bir gelişme yaşandı.

2019 yılında evlenen Hazal Kaya ve Ali Atay, ayrı ayrı mükemmel kariyerlere sahip olsalar da iki başarılı oyuncuyu aynı projede bir türlü izleyememiştik. Gazeteci Birsen Altuntaş, 6 yıllık evli çiftin sonunda aynı projede bir araya geleceğini duyurdu!

Hazal Kaya ve Ali Atay, Disney Plus'ın dizisiyle anlaştı!

Hazal Kaya ve Ali Atay, Disney Plus'ın dizisiyle anlaştı!

Dünyanın en zengin 8. ailesi olan Basmacıgil’lerin yaşamlarını anlatacak olan 'Sekizinci Aile' dizisiyle anlaşan Hazal Kaya ve Ali Atay, merakla beklenen projede beraber rol alacak.

Dizinin kadrosunda Haluk Bilginer, Çağlar Çorumlu, Serkan Keskin, Mehmet Özgür, Erdem Şenocak, Cihan Talay, Melisa Döngel, Alper Baytekin ve Ercan Kesal yer alıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın