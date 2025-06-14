Hazal Kaya ve Ali Atay Çifti, "Sekizinci Aile" Dizisinde Beraber Rol Alacak!
2019 yılında hayatlarını birleştiren Hazal Kaya ve Ali Atay çifti, farklı projelerle ekranlara gelseler de ikiliyi hala aynı projede göremedik. Birsen Altuntaş, magazin dünyasının popüler çifti hakkında bomba bir haber yayınladı. Hazal Kaya ve Ali Atay, Disney Plus'ta yayınlanacak 'Sekizinci Aile' dizisinde beraber rol alacak.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Magazin dünyasının en popüler çiftlerinden Hazal Kaya ve Ali Atay hakkında bomba bir gelişme yaşandı.
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Hazal Kaya ve Ali Atay, Disney Plus'ın dizisiyle anlaştı!
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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