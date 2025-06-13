En İyi Asya Dizileri: Bir Oturuşta Hepsini İzlemek İsteyeceğiniz 20 Asya Dizisi

Eternal Love, Fox King'in en küçük kızı olan Dokuz Kuyruklu Tilki Bai Qian'ı, Savaş Tanrısı Mo Yuan'ın bir öğrencisi olmasını anlatıyor. Bir savaş, Mo Yuan'ı yetmiş bin yıl sonra yeniden ortaya çıkan bir iblis lordunu mühürlemek için hayatını feda etmeye zorlar. Bai Qian da onu geri çevirmek için kendini feda etmeye çalışır, ancak bunun yerine tüm ilahi güçlerini ve anılarını kaybettiği ölümlü alemde sıkışıp kalır. Bai Qian ve Dokuz Cennetin Veliaht Prensi Ye Hua arasında birbirlerinin gerçek kimliklerini bilmeyen bir aşk hikayesi başlar.