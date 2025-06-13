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En İyi Asya Dizileri: Bir Oturuşta Hepsini İzlemek İsteyeceğiniz 20 Asya Dizisi

En İyi Asya Dizileri: Bir Oturuşta Hepsini İzlemek İsteyeceğiniz 20 Asya Dizisi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
13.06.2025 - 16:59

Son yıllarda Asya dizileri pek çok iddialı yapımı geride bırakıp zirveye oturdu. Özellikle Türkiye'de Asya dizilerine olan ilgi giderek artıyor. Asya dizilerinde ne ararsanız var. Drama, komedi, intikam... Canı sıkılanlar ve sürükleyici dizi arayanlar için birbirinden iyi Asya dizisini derlek. İşte en iyi 20 Asya dizisi.

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1. Use for My Talent

1. Use for My Talent
img.buzzfeed.com

Robot temizlik şirketine sahip, Gu Ren Qi, aslında gizli bir temizlik hastasıdır. Şirkette çalışanlardan biri ise yakışıklılığıyla herkesi kendine hayran bırakan Shi Shuang Jiao'dur. İkili yavaş yavaş aşık olup yapay zekanın insanların yerini alamayacağını anladıkça, herkesin sağlığını ve yaşam kalitesini iyileştirmek için sıradan insanlara üst düzey temizlik hizmetleri getirme hedefini geliştirirler.

2. Word of Honor

2. Word of Honor

Bu dizide Antik Çin John Wick esintileri var. Window of Heaven isimli suikast çetesinin lider suikastçisi Zhou Zi Shu, çeteden ayrılmak için kendisini sadece 3 yıl yaşayabileceği bir duruma sokar. Dövüş dünyasında bir ayyaş kılığında gizlenerek dolanırken bir gün gizemli Wen Ke Xing tarafından tanınır ve ikili kendilerini efsanevi Glazed Armor'u ve Efsanevi Anahtar'ı içeren bir komplonun içerisinde bulurlar.

3. The Rational Life

3. The Rational Life

Çin'de yaşayan iş dünyasının içindeki kadınların ve toplumun beklentilerinin anlatıldığı eğlenceli dizi, romantik komedi tadı sunuyor. Otuzlu yaşlarında olan Shen Ruo Xin Çin kültürüne göre henüz evlenmediği ve yaşı da yüksek olduğu için ''Artık Kadın'' olarak görünmektedir. Çalıştığı ofiste iki erkek arasında kalmıştır. Biri kendinden yaşlı olan bekar patronu, diğeri ise eğlenceye düşkün genç asistanı. Acaba kültürüne ''uygun'' olan eski patronuyla mı evlenecek yoksa kalbini dinleyip kendisinden daha genç birinin mi peşine düşecek?

4. The Rise of Phoenixes

4. The Rise of Phoenixes

Feng Zhi Wei, imparatorluğun çöküşünün ardından kaybeden tarafta olan Qui ailesinin kızıdır. Erkek kılığına girerek prestijli Qingming akademisine katılan Zhi Wei, imparatorun baş alimi olma konusunda çok iyi ilerlemektedir. Prens Ning Yi'ye aşık olan Zhi Wei kendisini bir intikam planının içerisinde bulur.

5. The Ghost Bride

5. The Ghost Bride

1890'larda sömürge dönemi Malacca'da genç bir kadın, ailesinin borcunun silinmesi karşılığında ölü bir adamla 'hayalet gelin' olarak evlenir. Kaderinden kaçmaya çalıştığında, ölümden sonraki yaşama ait hayal ettiğinden çok daha karmaşık bir cinayet komplosu keşfeder.

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6. The Untamed

6. The Untamed

Saygın bir klanın iki yetenekli öğrencisi, Wei Wu Xian ve Lan Wang Ji, eğitim sırasında tanışır ve dünyaya yönelik gizli bir tehdidi keşfederler. Tehdidi yok etmek için güçlerini birleştirirler, ancak Wei Wu Xian ölür. On altı yıl sonra, kendini feda eden bir ritüelle hayata döndürülür ve burada çağırıcısının kimliğini üstlenir ve bir maskenin arkasına saklanır. Lan Wang Ji'ye yeniden katılır ve gerçeği ortaya çıkarmak için arayışlarına devam ederler.

7. Eternal Love

7. Eternal Love

Eternal Love, Fox King'in en küçük kızı olan Dokuz Kuyruklu Tilki Bai Qian'ı, Savaş Tanrısı Mo Yuan'ın bir öğrencisi olmasını anlatıyor. Bir savaş, Mo Yuan'ı yetmiş bin yıl sonra yeniden ortaya çıkan bir iblis lordunu mühürlemek için hayatını feda etmeye zorlar. Bai Qian da onu geri çevirmek için kendini feda etmeye çalışır, ancak bunun yerine tüm ilahi güçlerini ve anılarını kaybettiği ölümlü alemde sıkışıp kalır. Bai Qian ve Dokuz Cennetin Veliaht Prensi Ye Hua arasında birbirlerinin gerçek kimliklerini bilmeyen bir aşk hikayesi başlar.

8. Meteor Garden

8. Meteor Garden

Ülkenin en prestijli okuluna giden 'sıradan' biri, okuldaki en yakışıklı ve en zengin dört kişiden oluşan bir grup olan F4 ile çatışır. Bir sürü zorbalık ve şakadan sonra çocuklar, dostluk ve romantizm ile bu sıradan kişiyi aralarına alırlar.

9. Ashes of Love

9. Ashes of Love

Jin Mi dört bin yıl önce doğduğunda, çiçek tanrısı olan annesi, onu öbür dünya için terk eder ve Jin Mi'nin kaderi Shui Jin'de bir mahkum olarak değişir. O ölmeden önce annesi, bebek kızına 'duygusuzluk hapı' içirir ve kızının kimliğinin gizlenmesini emreder. Dört bin yıl sonra, Cennetsel Kral'ın ikinci oğlu Xu Feng, Mi tarafından kurtarılır ve birbirlerine aşık olurlar.

10. Handsome Siblings

10. Handsome Siblings

Doğduklarında birbirlerinden ayrılan ikiz kardeşler büyüyüp dövüş sanatçıları olurlar. İkizlerden biri haylaz bir kötü adam, diğeri soylu olan karşıt aileler tarafından yetiştirilmelerine rağmen kısa sürede iyi arkadaş olurlar.

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11. A Touch of Green

11. A Touch of Green

Bu Tayvan draması, 1945'ten 1971'e kadar Guomingtang hava kuvvetleri pilotları ve ailelerinin zorunlu göç, ölüm ve savaşın dehşetiyle karşı karşıya kalma hikayesini anlatıyor. Devam eden zulümler ve zorluklar karşısında asker aileleri birbirlerine destek olmak için bir araya gelirler.

12. Detention

12. Detention

1990'larda Greenwood Lisesi'ne başlayan transfer öğrencisi Yunxiang Liu, yanlışlıkla kampüsün yasak bölgesine girer ve Ruixin Fang'ın hayaletiyle karşılaşır.

13. The King's Avatar

13. The King's Avatar

İyi bir gamer olan Ye Xiu, profesyonel oyun kariyerini terk eder ve profesyonel oyun ekibinden atıldıktan sonra bir internet kafede yönetici olarak çalışır.

14. Well-Intended Love

14. Well-Intended Love

Lösemi hastası ve başarısız bir aktrisin yaşaması ve kariyerine devam etmesi için hızlı bir şekilde kemik ilik nakline ihtiyacı vardır. Şirket CEO'su Ling Yi Zhou ile gizli bir evlilik yapar. İkili, birçok yanlış anlama ve komploya rağmen gerçek aşkı bulmayı başarır.

15. The Fierce Wife

15. The Fierce Wife

Xie An Zhen'in görünüşte mutlu olan evliliği, kocasının onu kuzeniyle aldatmasıyla paramparça olur. Ardından gelen boşanma, hayatının ve ilişkilerinin her yönünü sorgulamasına neden olur.

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16. The Little Nyonya

16. The Little Nyonya

1930'larda geçen bu Singapurlu Çin draması, Malacca'da zengin bir Çinli ailenin birkaç neslini ve çeşitli kan davalarını kapsar. Yue Niang, ailenin olaylarına karışır ve yoksulluğa boyun eğmeyi reddeder ve kaderini kendi ellerine almak için yola çıkar ve sonunda başarılı bir iş kadını olur.

17. The Princess Weiyoung

17. The Princess Weiyoung

Kuzey Wei Hanedanlığı ortadan kaldırıldıktan sonra, Prenses Feng Xin Er ölümden kaçar ve Başbakan'ın kızı Li Wei Young kimliği altında düşman topraklarına girer. Esnekliği, zekası ve çekiciliği sayesinde krallıkta güç ve güzel bir ilişki kazanır.

18. The Dream Job

18. The Dream Job

Karısı ve çocuğu olmayan yaşlı, zengin bir adam, iki kadın ve bir erkekle anlaşarak miras bırakacak adaylarını seçer. Zamanla bolca entrika, aile içi çatışmalar ve karanlık sırlar ortaya çıkar.

19. Unrequited Love

19. Unrequited Love

Çocukluk arkadaşları Sheng Huai Nan ve Lou Zhi en iyi arkadaşlar olarak büyümüşler, ancak büyüdükçe yavaş yavaş uzaklaşmışlar. Tesadüfen aynı üniversiteye giderler ve Luo Zhi, onu geride bırakmış gibi görünen çocukluk arkadaşını çok özlediğini fark eder. Bir gezi sırasında beklenmedik bir şekilde bir araya geldikleri için eski dostlukları yeniden alevlenir, ancak aralarında beklenmedik engeller ve bir dizi yanlış anlama vardır.

20. Yanxi Palace: Princess Adventures

20. Yanxi Palace: Princess Adventures

2019’da yayınlanan ve 6 bölümden oluşan bir spin‑off dizisidir. Orijinal olan 70 bölümlük Story of Yanxi Palace’ın devamı niteliğindedir ve Qianlong İmparatoru ile Wei Yingluo’nun kızı 7. Prenses Zhaohua’nın hikâyesini anlatır .

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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