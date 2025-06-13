En İyi Asya Dizileri: Bir Oturuşta Hepsini İzlemek İsteyeceğiniz 20 Asya Dizisi
Son yıllarda Asya dizileri pek çok iddialı yapımı geride bırakıp zirveye oturdu. Özellikle Türkiye'de Asya dizilerine olan ilgi giderek artıyor. Asya dizilerinde ne ararsanız var. Drama, komedi, intikam... Canı sıkılanlar ve sürükleyici dizi arayanlar için birbirinden iyi Asya dizisini derlek. İşte en iyi 20 Asya dizisi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Use for My Talent
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Word of Honor
3. The Rational Life
4. The Rise of Phoenixes
5. The Ghost Bride
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. The Untamed
7. Eternal Love
8. Meteor Garden
9. Ashes of Love
10. Handsome Siblings
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. A Touch of Green
12. Detention
13. The King's Avatar
14. Well-Intended Love
15. The Fierce Wife
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
16. The Little Nyonya
17. The Princess Weiyoung
18. The Dream Job
19. Unrequited Love
20. Yanxi Palace: Princess Adventures
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın