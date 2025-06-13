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Survivor'ın İddialı Yarışmacısı Sema Aydemir, Recep İvedik 5'te Rol Almış!

Survivor'ın İddialı Yarışmacısı Sema Aydemir, Recep İvedik 5'te Rol Almış!

survivor Şahan Gökbakar
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
13.06.2025 - 22:01

Survivor'ın hem en iddialı hem vazgeçilmez yarışmacılarından Sema Aydemir, meğer yıllar önce Recep İvedik 5 filminde rol almış. Sema Aydemir'in Recep İvedik 5'teki halleri yıllar sonra TikTok'ta gündem oldu.

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Survivor'ın gedikli yarışmacılarından Sema Aydemir'i muhakkak hatırlarsınız.

Survivor'ın gedikli yarışmacılarından Sema Aydemir'i muhakkak hatırlarsınız.

Olimpiyat atleti olan Sema Aydemir, ilk olarak 2017'de katıldığı Survivor'da tam 5 kez yarıştı. Survivor'ın en iddialı kadın yarışmacılarından olan Sema'nın ekran yolculuğunu Survivor'dan ibaret zannederken meğer kendisini fark etmeden bir sinema filminde izlemişiz. 

O film ise Şahan Gökbakar'ın 2017'de vizyona gire Recep İvedik 5 filmi!

Recep İvedik'in olimpiyatlarda yarıştığı 5. filmde Sema Aydemir, bir olimpiyat sporcusunu canlandırmış.

Recep İvedik'in olimpiyatlarda yarıştığı 5. filmde Sema Aydemir, bir olimpiyat sporcusunu canlandırmış.

Survivor 2025'le beraber yeniden gündem olan Sema Aydemir'in filmdeki kısa sahnesi, TikTok'ta gündem oldu.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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