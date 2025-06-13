Survivor'ın İddialı Yarışmacısı Sema Aydemir, Recep İvedik 5'te Rol Almış!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Survivor'ın gedikli yarışmacılarından Sema Aydemir'i muhakkak hatırlarsınız.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Recep İvedik'in olimpiyatlarda yarıştığı 5. filmde Sema Aydemir, bir olimpiyat sporcusunu canlandırmış.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın