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İlk Kez Oluyor: Survivor'da Seyirci, Batuhan Karacakaya'yı Yuhaladı!

İlk Kez Oluyor: Survivor'da Seyirci, Batuhan Karacakaya'yı Yuhaladı!

survivor
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
13.06.2025 - 18:52

Survivor 2025'in büyük finali bu akşam (13 Haziran) gerçekleşiyor. Büyük finalden önce finalist koltuğuna oturacak isimlerin belli olması için düellolar yapıldı ve Batuhan ile Adem son ikiye kaldı. Yarı finalde heyecan yüksek olurken ayrıca Survivor tarihinde bir ilk yaşandı. Finali izlemeye gelen seyirci, Batuhan Karacakaya'yı yuhaladı.

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Survivor 2025'te beklenen büyük final geldi çattı.

Survivor 2025'te beklenen büyük final geldi çattı.

Bu akşam (13 Haziran) Survivor 2025 şampiyonu belli olacak. Finalistlerden Batuhan veya Adem, günlerdir devam eden zorlu mücadelelerle final koltuğuna otururken dün akşam (12 Haziran) düzenlenen yarı finalde gergin anlar yaşandı.

Batuhan, Adem ve Volkan'ın yarıştığı yarı finalde tüm yarışmacılar söz alırken sıra Batuhan'a gelince tribünlerden "Yuh" sesleri yükseldi.

Batuhan, Adem ve Volkan'ın yarıştığı yarı finalde tüm yarışmacılar söz alırken sıra Batuhan'a gelince tribünlerden "Yuh" sesleri yükseldi.

Survivor finalini izlemeye gelen seyirciler tarafından yuhalanan Batuhan, söz konusu duruma gülerek yanıt verip seyirciye 'Bir şey söyleyebilir miyim?' dese de yuhlama sesleri kesilmedi. Seyirciye söz dinletemeyen Batuhan'ın bu tepkiyle karşılaşma sebebi yarışma boyunca karıştığı kaotik olaylar olabilir.

Bakalım Batuhan finalde yuhalanması hakkında daha sonra açıklama yapacak mı?

İşte Survivor Batuhan'ın yuhalandığı o anlar:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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