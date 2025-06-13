İlk Kez Oluyor: Survivor'da Seyirci, Batuhan Karacakaya'yı Yuhaladı!
Survivor 2025'in büyük finali bu akşam (13 Haziran) gerçekleşiyor. Büyük finalden önce finalist koltuğuna oturacak isimlerin belli olması için düellolar yapıldı ve Batuhan ile Adem son ikiye kaldı. Yarı finalde heyecan yüksek olurken ayrıca Survivor tarihinde bir ilk yaşandı. Finali izlemeye gelen seyirci, Batuhan Karacakaya'yı yuhaladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Survivor 2025'te beklenen büyük final geldi çattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Batuhan, Adem ve Volkan'ın yarıştığı yarı finalde tüm yarışmacılar söz alırken sıra Batuhan'a gelince tribünlerden "Yuh" sesleri yükseldi.
İşte Survivor Batuhan'ın yuhalandığı o anlar:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın