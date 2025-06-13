Survivor Üçüncüsü Volkan Çetinkaya, Finale Katılmayacağını Açıkladı
Survivor 2025 yarı finalinde kıyasıya mücadele yaşandı. Volkan Çetinkaya, Adem Kılıçcı'ya yenilerek üçüncü oldu. Volkan'ın Poyraz'a kumpas kurarak elenmesine sebep olduğu ve Batuhan'la oynarken bilerek kötü atışlar yaptığı iddiaları sezonun en çok konuşulan dedikoduları arasında yer alırken Volkan, dün oyun boyunca tribünlerde ailesinin üzerine yüründüğünü ve hakarete varan sözler sarf edildiğini açıkladı. Volkan Çetinkaya, bu sebeple Survivor finalinde yer almayacağını duyurdu.
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Survivor 2025'in büyük finalinden önce dün akşam (12 Haziran) yarı final oyunları oynandı.
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İşte Volkan Çetinkaya'nın Survivor finali açıklaması:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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