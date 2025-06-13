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Survivor Üçüncüsü Volkan Çetinkaya, Finale Katılmayacağını Açıkladı

Survivor Üçüncüsü Volkan Çetinkaya, Finale Katılmayacağını Açıkladı

survivor
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
13.06.2025 - 17:29

Survivor 2025 yarı finalinde kıyasıya mücadele yaşandı. Volkan Çetinkaya, Adem Kılıçcı'ya yenilerek üçüncü oldu. Volkan'ın Poyraz'a kumpas kurarak elenmesine sebep olduğu ve Batuhan'la oynarken bilerek kötü atışlar yaptığı iddiaları sezonun en çok konuşulan dedikoduları arasında yer alırken Volkan, dün oyun boyunca tribünlerde ailesinin üzerine yüründüğünü ve hakarete varan sözler sarf edildiğini açıkladı. Volkan Çetinkaya, bu sebeple Survivor finalinde yer almayacağını duyurdu.

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Survivor 2025'in büyük finalinden önce dün akşam (12 Haziran) yarı final oyunları oynandı.

Survivor 2025'in büyük finalinden önce dün akşam (12 Haziran) yarı final oyunları oynandı.

Batuhan Karacakaya'nın ilk finalist olduğu Survivor'da ikinci final koltuğu için Adem Kılıçcı ve Volkan Çetinkaya, kıyasıya bir mücadeleye girdi.

Adem, Volkan'ı yenerek finalist koltuğunu garantilerken Volkan'ın sinirli halleri dikkatlerden kaçmadı. Oyun boyunca tribünlerde yuhalanan ve Poyraz'ın elenmesine sebep olduğu iddia edilen Volkan, son oyunda iyice sinirlenip Poyraz'ın kendisine haftalık ücretini teklif ettiğini itiraf etti.

Survivor'ın yarı finalinde elendikten sonra X hesabından paylaşım yapan Volkan'ın yazdıkları ise şaşırtan cinsten oldu. Volkan Çetinkaya, yarı finalde tribünlerde taşkınlık yaşandığını, ailesine saldırıda bulunulduğunu belirterek Survivor finaline katılmayacağını açıkladı.

İşte Volkan Çetinkaya'nın Survivor finali açıklaması:

İşte Volkan Çetinkaya'nın Survivor finali açıklaması:
twitter.com

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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