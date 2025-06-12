Mert Yazıcıoğlu, Kızıl Goncalar'da Canlandırdığı Cüneyd'i Övmelere Doyamadı
NOW'ın en iddialı işlerinden Kızıl Goncalar, sezon ortasında final yaparak ekranlara veda etmişti. Dizide Cüneyd Güneş'i canlandıran Mert Yazıcıoğlu, dizinin final yapmasından aylar sonra Ahmet Mümtaz Taylan'ın Empati programına konuk oldu. Burada Cüneyd karakteri hakkında konuştu.
KAYNAK: Ahmet Mümtaz Taylan ile Empati
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NOW'da yayınlanan Kızıl Goncalar, televizyon dünyasının son iki sezonuna damga vurdu.
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Ahmet Mümtaz Taylan'la Kızıl Goncalar ve Cüneyd karakteri hakkında konuşan Mert Yazıcıoğlu, karakterine ne kadar bağlandığını anlattı.
İşte o anlar:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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