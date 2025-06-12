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Mert Yazıcıoğlu, Kızıl Goncalar'da Canlandırdığı Cüneyd'i Övmelere Doyamadı

Mert Yazıcıoğlu, Kızıl Goncalar'da Canlandırdığı Cüneyd'i Övmelere Doyamadı

Kızıl Goncalar Mert Yazıcıoğlu
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
12.06.2025 - 12:51

NOW'ın en iddialı işlerinden Kızıl Goncalar, sezon ortasında final yaparak ekranlara veda etmişti. Dizide Cüneyd Güneş'i canlandıran Mert Yazıcıoğlu, dizinin final yapmasından aylar sonra Ahmet Mümtaz Taylan'ın Empati programına konuk oldu. Burada Cüneyd karakteri hakkında konuştu.

KAYNAK: Ahmet Mümtaz Taylan ile Empati

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NOW'da yayınlanan Kızıl Goncalar, televizyon dünyasının son iki sezonuna damga vurdu.

NOW'da yayınlanan Kızıl Goncalar, televizyon dünyasının son iki sezonuna damga vurdu.

Özgü Namal, Mert Yazıcıoğlu, Özcan Deniz, Mina Demirtaş gibi isimlerin başrollerde yer aldığı Kızıl Goncalar, yayınlandığı dönem diğer dizilerden ayrı tutulup unutulmazlar arasında yerini aldı.

Sezon ortasında nefis bir final bölümüyle ekranlara veda eden Kızıl Goncalar'ın bitmesinin ardından Mert Yazıcıoğlu'nun yeni projesi merak edilirken dizinin Cüneyd'i, Ahmet Mümtaz Taylan'ın Empati programına konuk oldu.

Ahmet Mümtaz Taylan'la Kızıl Goncalar ve Cüneyd karakteri hakkında konuşan Mert Yazıcıoğlu, karakterine ne kadar bağlandığını anlattı.

Ahmet Mümtaz Taylan'la Kızıl Goncalar ve Cüneyd karakteri hakkında konuşan Mert Yazıcıoğlu, karakterine ne kadar bağlandığını anlattı.

Cüneyd karakteri için 'Cüneyd Efend'yi özlemiyorum desem yalan olur' diyen Yazıcıoğlu, ayrıca karakterinin sakinliğini aldığını ve bugüne kadar canlandırmak en zevk aldığı karakterin Cüneyd olduğunu aktardı.

İşte o anlar:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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