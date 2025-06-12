Yeni Aşiret Dizisi Bereketli Topraklar'ın Başrol Oyuncusu Belli Oldu!
Uzak Şehir'in reyting rekorları kırmasının ardından kanallar, raflarda bekleyen aşiret dizileri için harekete geçti. Show TV'nin yeni sezon için iddialı dizisi Bereketli Topraklar için hazırlıklar tam gaz sürerken dizinin başrolü Ömer Bereketoğlu'nu canlandıracak oyuncu belli oldu.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Kanal D'nin reyting rekorları kıran dizisi Uzak Şehir'le beraber kanallar aşiret dizisi hazırlıklarına başladı.
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O isim ise Caner Cindoruk'tan başkası değil!
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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