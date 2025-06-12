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Yeni Aşiret Dizisi Bereketli Topraklar'ın Başrol Oyuncusu Belli Oldu!

Yeni Aşiret Dizisi Bereketli Topraklar'ın Başrol Oyuncusu Belli Oldu!

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
12.06.2025 - 10:54

Uzak Şehir'in reyting rekorları kırmasının ardından kanallar, raflarda bekleyen aşiret dizileri için harekete geçti. Show TV'nin yeni sezon için iddialı dizisi Bereketli Topraklar için hazırlıklar tam gaz sürerken dizinin başrolü Ömer Bereketoğlu'nu canlandıracak oyuncu belli oldu.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Kanal D'nin reyting rekorları kıran dizisi Uzak Şehir'le beraber kanallar aşiret dizisi hazırlıklarına başladı.

Kanal D'nin reyting rekorları kıran dizisi Uzak Şehir'le beraber kanallar aşiret dizisi hazırlıklarına başladı.

Yeni sezon için pek çok aşiret dizisi ekrana gelmeye hazırlanırken bunlardan biri de Show TV'de yayınlanacak 'Bereketli Topraklar' oldu.

Çekimlerine Adana'da başlanacak olan yeni aşiret dizisinin oyuncu kadrosu yavaş yavaş oluşurken Birsen Altuntaş dizinin başrol oyuncusu Ömer Bereketoğlu karakterini canlandıracak oyuncunun belli olduğunu açıkladı.

O isim ise Caner Cindoruk'tan başkası değil!

O isim ise Caner Cindoruk'tan başkası değil!

Son olarak Star TV'de yayınlanan Yan Oda dizisinde rol alan Caner Cindoruk, Bereketoğlu ailesinin büyük oğlu Ömer Bereketoğlu olarak enfes bir geri dönüş yapacak.

Adana’da çekilecek olan Bereketli Topraklar dizisinde Caner Cindoruk'un kardeşlerini de Sarp Akkaya ve Bilal Yiğit Koçak oynayacak.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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