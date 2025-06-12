Yeni Aşiret Dizisi Bereketli Topraklar'ın Başrol Oyuncusu Belli Oldu!

Yeni sezon için pek çok aşiret dizisi ekrana gelmeye hazırlanırken bunlardan biri de Show TV'de yayınlanacak 'Bereketli Topraklar' oldu.

Çekimlerine Adana'da başlanacak olan yeni aşiret dizisinin oyuncu kadrosu yavaş yavaş oluşurken Birsen Altuntaş dizinin başrol oyuncusu Ömer Bereketoğlu karakterini canlandıracak oyuncunun belli olduğunu açıkladı.