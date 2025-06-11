Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in Eşref Rüya'daki Zeybek Performansının Provası Yayınlandı

Eşref ve Nisan karakterlerini canlandıran Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir, izleyenleri hayran bırakan bir performansa imza attılar.

Sezonun ortasında yayınlanmasına rağmen seyirciden son derece olumlu yorumlar alan Eşref Rüya yeni sezonu garantilerken sezon finaline bir bölüm kala Eşref ve Nisan arasındaki aşk daha da alevlendi. Artık birbirlerine olan duygularına karşı koymayan ikili, karşılıklı zeybek oynadıkları sahneyle sosyal medyada viral oldu.

Söz konusu sahnenin hemen ardından Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in zeybek için prova yaptığı anlar yayınlandı.