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Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in Eşref Rüya'daki Zeybek Performansının Provası Yayınlandı

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in Eşref Rüya'daki Zeybek Performansının Provası Yayınlandı

Çağatay Ulusoy yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
12.06.2025 - 00:30

Kanal D'nin ilgiyle izlenen dizisi Eşref Rüya'nın son bölümüne Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in zeybek performansı damga vurdu. Eşref Rüya'daki zeybek sahnesinin prova görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

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Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in rol aldığı Eşref Rüya'nın son bölümüne zeybek performansı damga vurdu.

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in rol aldığı Eşref Rüya'nın son bölümüne zeybek performansı damga vurdu.

Eşref ve Nisan karakterlerini canlandıran Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir, izleyenleri hayran bırakan bir performansa imza attılar.

Sezonun ortasında yayınlanmasına rağmen seyirciden son derece olumlu yorumlar alan Eşref Rüya yeni sezonu garantilerken sezon finaline bir bölüm kala Eşref ve Nisan arasındaki aşk daha da alevlendi. Artık birbirlerine olan duygularına karşı koymayan ikili, karşılıklı zeybek oynadıkları sahneyle sosyal medyada viral oldu.

Söz konusu sahnenin hemen ardından Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in zeybek için prova yaptığı anlar yayınlandı.

İşte o anlar:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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