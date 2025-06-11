Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in Eşref Rüya'daki Zeybek Performansının Provası Yayınlandı
Kanal D'nin ilgiyle izlenen dizisi Eşref Rüya'nın son bölümüne Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in zeybek performansı damga vurdu. Eşref Rüya'daki zeybek sahnesinin prova görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.
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Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in rol aldığı Eşref Rüya'nın son bölümüne zeybek performansı damga vurdu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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