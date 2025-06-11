Hayatını Kaybeden Ferdi Zeyrek'in MasterChef'teki Görüntüleri Gündem Oldu!
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, elektrik akımına kapılarak ağır yaralanmış, 9 Haziran günü hastanede vefat etmişti. Ferdi Zeyrek'in vefatı tüm Türkiye'yi yasa boğarken Manisa'nın sevilen belediye başkanının MasterChef'te yer aldığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Ferdi Zeyrek, MasterChef 2024 yarışmacılarının Manisa'ya konuk olmasının ardından şehri tanıtmış ve bir bölüm burada çekilmişti.
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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 9 Haziran günü hayatını kaybetti.
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5 Eylül 2024'te yayınlanan MasterChef Türkiye bölümü Manisa'da çekilmişti.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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