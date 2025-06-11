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Hayatını Kaybeden Ferdi Zeyrek'in MasterChef'teki Görüntüleri Gündem Oldu!

Hayatını Kaybeden Ferdi Zeyrek'in MasterChef'teki Görüntüleri Gündem Oldu!

MasterChef Türkiye
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
11.06.2025 - 23:10

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, elektrik akımına kapılarak ağır yaralanmış, 9 Haziran günü hastanede vefat etmişti. Ferdi Zeyrek'in vefatı tüm Türkiye'yi yasa boğarken Manisa'nın sevilen belediye başkanının MasterChef'te yer aldığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Ferdi Zeyrek, MasterChef 2024 yarışmacılarının Manisa'ya konuk olmasının ardından şehri tanıtmış ve bir bölüm burada çekilmişti.

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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 9 Haziran günü hayatını kaybetti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 9 Haziran günü hayatını kaybetti.

6 Haziran gecesi evinin bahçesindeki havuz motor dairesinde oluşan arızaya müdahale ederken elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan Zeyrek, kaldırıldığı hastanede 3 gün yoğun bakımda kalıp 9 Haziran günü yapılan tüm müdahalelere rağmen vefat etti.

Başta Manisa halkı olmak üzere tüm Türkiye, Ferdi Zeyrek'in vefat haberini üzüntüyle karşılarken sosyal medyada Zeyrek'in geçmiş görüntüleri gündem olmaya başladı. Bunlardan biri de MasterChef Türkiye'ye konuk olduğu bölüm oldu.

5 Eylül 2024'te yayınlanan MasterChef Türkiye bölümü Manisa'da çekilmişti.

5 Eylül 2024'te yayınlanan MasterChef Türkiye bölümü Manisa'da çekilmişti.

Programa konuk olan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, MasterChef'te Manisa'yı tüm Türkiye'ye tanıtmıştı.

Ferdi Zeyrek'in o anları aylar sonra yeniden gündem oldu.

İşte o anlar:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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