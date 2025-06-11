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Tutuklama Kararı Olan Hikmet Tuğsuz'un Survivor'da Aycan'ı Zorbaladığı Ortaya Çıktı

Tutuklama Kararı Olan Hikmet Tuğsuz'un Survivor'da Aycan'ı Zorbaladığı Ortaya Çıktı

survivor
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
11.06.2025 - 21:46

Hakkında tutuklama kararı olan Hikmet Tuğsuz son dönemde gündemden düşmezken bu defa Survivor 2025 yarışmacılarından Aycan Yanaç'ın itirafıyla viral oldu. Survivor'dan elendikten sonra Panorama'ya konuk olan Aycan Yanaç, Almanya doğumlu olduğu için Hikmet tarafından zorbalandığını itiraf etti.

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Survivor 2025 yarışmacısı Hikmet Tuğsuz, hakkında çıkan tutuklama kararı sonrası Survivor'dan kendi isteğiyle ayrılmıştı.

Survivor 2025 yarışmacısı Hikmet Tuğsuz, hakkında çıkan tutuklama kararı sonrası Survivor'dan kendi isteğiyle ayrılmıştı.

Hikmet Tuğsuz, söz konusu tutuklama kararı hakkında geçtiğimiz günlerde açıklama yapmış, fakat Türkiye'ye dönmesi beklenirken soluğu Gürcistan'da almıştı.

Survivor Hikmet söz konusu gelişmeler nedeniyle gündemden düşmezken bu defa Survivor Panorama'ya konuk olan Aycan Yanaç'ın söyledikleriyle karşımıza çıktı.

Survivor'dan elendikten sonra Survivor Panorama'ya konuk olan Aycan Yanaç, yarışmada Hikmet'in kendisini zorbaladığını itiraf etti.

Survivor'dan elendikten sonra Survivor Panorama'ya konuk olan Aycan Yanaç, yarışmada Hikmet'in kendisini zorbaladığını itiraf etti.

Aycan, Almanya doğumlu olduğu için Hikmet'in kendisini zorbaladığını şu sözlerle anlattı:

“Hikmet abiye hâlâ kızgınım, kırgınım. Bana ‘sen dua biliyor musun’ diyordu, dua okuyordum. Vay be Avrupalı’ya bak diyordu. Bana efendisin, saygılısın diyordu. Birdenbire şımarık Avrupalı dedi. Beni buradan vurmaz diye düşünmüştüm.”

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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