Tutuklama Kararı Olan Hikmet Tuğsuz'un Survivor'da Aycan'ı Zorbaladığı Ortaya Çıktı
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Survivor 2025 yarışmacısı Hikmet Tuğsuz, hakkında çıkan tutuklama kararı sonrası Survivor'dan kendi isteğiyle ayrılmıştı.
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Survivor'dan elendikten sonra Survivor Panorama'ya konuk olan Aycan Yanaç, yarışmada Hikmet'in kendisini zorbaladığını itiraf etti.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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