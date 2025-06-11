Oytun Erbaş, Cinsellik Yaşamış Erkeğin Gözünden Tanındığını İddia Etmesiyle Gündem Oldu

Oytun Erbaş, 'Cinsellik yaptıkça testosteron artar. Sen bir erkeği gözünden tanırsın cinsellik yapıyor mu yapmıyor mu diye mesela sen tanımıyor musun?' deyince Nur Viral neye uğradığını şaşırıp 'Ben nereden bileyim nasıl anlıyorsun?' yanıtını verdi.

Erbaş, 'Erkeklere karbonhidrat yarıyor; bal yiyeceksin, hemen kas kitlesi yapar. Erkek çayını içecek ondan sonra hamur işini yiyecek işte baklava böreği ondan sonra biliyorsun malum...' ifadeleriyle programa damga vurdu.