Oytun Erbaş, Cinsellik Yaşamış Erkeğin Gözünden Tanındığını İddia Etmesiyle Gündem Oldu
Nur Viral'in Beyaz TV'de yayınlanan programına Oytun Erbaş konuk oldu. Erbaş, bir erkeğin cinsellik yaşayıp yaşamadığının gözünden anlaşılacağını iddia edip bu konuyu deşince Nur Viral neye uğradığını şaşırdı.
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Prof. Dr. Oytun Erbaş, Nur Viral'in Beyaz TV'deki programının konuğu oldu.
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"Erkeğin gözünden anlarsın..."
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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