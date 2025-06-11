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Oytun Erbaş, Cinsellik Yaşamış Erkeğin Gözünden Tanındığını İddia Etmesiyle Gündem Oldu

Oytun Erbaş, Cinsellik Yaşamış Erkeğin Gözünden Tanındığını İddia Etmesiyle Gündem Oldu

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
11.06.2025 - 19:40

Nur Viral'in Beyaz TV'de yayınlanan programına Oytun Erbaş konuk oldu. Erbaş, bir erkeğin cinsellik yaşayıp yaşamadığının gözünden anlaşılacağını iddia edip bu konuyu deşince Nur Viral neye uğradığını şaşırdı.

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Prof. Dr. Oytun Erbaş, Nur Viral'in Beyaz TV'deki programının konuğu oldu.

Prof. Dr. Oytun Erbaş, Nur Viral'in Beyaz TV'deki programının konuğu oldu.

Hafta içi her gün Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Hayatta Her Şey Var programında düzenli aralıklarla yer alan Erbaş, son yayınında yine konuyu döndü dolaştırdı cinselliğe getirdi.

Programda ilk önce erkeklerin sabah ereksiyonuna değinip bunu yaşamayan erkeklerin sağlıksız olduğunu belirten Erbaş, ardından Nur Viral'e bir erkeğin cinsellik yaşayıp yaşamadığının gözünden anlaşılabileceğini iddia etti.

"Erkeğin gözünden anlarsın..."

"Erkeğin gözünden anlarsın..."

Oytun Erbaş, 'Cinsellik yaptıkça testosteron artar. Sen bir erkeği gözünden tanırsın cinsellik yapıyor mu yapmıyor mu diye mesela sen tanımıyor musun?' deyince Nur Viral neye uğradığını şaşırıp 'Ben nereden bileyim nasıl anlıyorsun?' yanıtını verdi.

Erbaş, 'Erkeklere karbonhidrat yarıyor; bal yiyeceksin, hemen kas kitlesi yapar. Erkek çayını içecek ondan sonra hamur işini yiyecek işte baklava böreği ondan sonra biliyorsun malum...' ifadeleriyle programa damga vurdu.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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