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Survivor Batuhan Karakacaya'nın Aşk-ı Memnu İtirafı Yeniden Gündem Oldu!

Survivor Batuhan Karakacaya'nın Aşk-ı Memnu İtirafı Yeniden Gündem Oldu!

survivor Aşk-ı Memnu
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
10.06.2025 - 15:41

Şimdilerde Survivor'da emin adımlarla finale ilerleyen Batuhan Karacakaya'yı bir dönemin fenomen dizisi Aşk-ı Memnu'da tanımıştık. Aşk-ı Memnu'da Bülent Ziyagil'i canlandıran Karacakaya'nın Aşk-ı Memnu hakkındaki itirafı yeniden gündem oldu.

KAYNAK: Haber Bahane/ Haberler.com

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Tam 15 yıl önce Türk televizyonlarına damga vuran Aşk-ı Memnu, final yaparak ekranlara veda etti.

Tam 15 yıl önce Türk televizyonlarına damga vuran Aşk-ı Memnu, final yaparak ekranlara veda etti.

2008-2010 yılları arasında televizyonda fırtına gibi esen Aşk-ı Memnu, Halit Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı romanından uyarlanmıştı.

Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem, Nebahat Çehre, Zerrin Tekindor gibi isimlerin yer aldığı kadrosuyla ateş eden Aşk-ı Memnu her açıdan efsane olmayı hak ederken 2. sezonda final yapmasıyla hem alkışı hak etmiş hem de çok sevildiği için tepki görmüştü.

Roman uyarlaması olduğu için 'tadında' bir final yapan Aşk-ı Memnu'nun hayatımızından eksilmesi ciddi anlamda fark edilmiş, fenomen dizi her sene defalarca tekrar bölümleriyle yayınlanmaya başlamıştı.

Aşk-ı Memnu finalinin üzerinden yıllar geçerken dizinin Bülent'i ve şimdilerde Survivor'la gündem olan Batuhan Karacakaya'nın dizi hakkındaki itirafı yeniden gündem oldu.

Aşk-ı Memnu finalinin üzerinden yıllar geçerken dizinin Bülent'i ve şimdilerde Survivor'la gündem olan Batuhan Karacakaya'nın dizi hakkındaki itirafı yeniden gündem oldu.

Survivor 2024 sonrasında Haberler.com'a konuk olan Batuhan Karacakaya, burada Aşk-ı Memnu hakkında final kararının alınmasının ardından karşı çıktığını ve hatta Aşk-ı Memnu 3. sezonda da devam etsin diye yönetmenle bizzat konuştuğunu itiraf etmişti.

Batuhan Karacakaya'nın bu sözleri sosyal medyada yeniden viral oldu.

İşte o anlar:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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houseof

Devam etmek ister tabi. Dizi boyunca tek yaptığı babam geldi babam geldi diye bağırmaktı. Bu şekilde para kazanıyordu ne güzel