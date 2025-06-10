Survivor Batuhan Karakacaya'nın Aşk-ı Memnu İtirafı Yeniden Gündem Oldu!
Şimdilerde Survivor'da emin adımlarla finale ilerleyen Batuhan Karacakaya'yı bir dönemin fenomen dizisi Aşk-ı Memnu'da tanımıştık. Aşk-ı Memnu'da Bülent Ziyagil'i canlandıran Karacakaya'nın Aşk-ı Memnu hakkındaki itirafı yeniden gündem oldu.
KAYNAK: Haber Bahane/ Haberler.com
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Tam 15 yıl önce Türk televizyonlarına damga vuran Aşk-ı Memnu, final yaparak ekranlara veda etti.
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Aşk-ı Memnu finalinin üzerinden yıllar geçerken dizinin Bülent'i ve şimdilerde Survivor'la gündem olan Batuhan Karacakaya'nın dizi hakkındaki itirafı yeniden gündem oldu.
İşte o anlar:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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Devam etmek ister tabi. Dizi boyunca tek yaptığı babam geldi babam geldi diye bağırmaktı. Bu şekilde para kazanıyordu ne güzel