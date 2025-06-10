Survivor Batuhan Karakacaya'nın Aşk-ı Memnu İtirafı Yeniden Gündem Oldu!

2008-2010 yılları arasında televizyonda fırtına gibi esen Aşk-ı Memnu, Halit Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı romanından uyarlanmıştı.

Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem, Nebahat Çehre, Zerrin Tekindor gibi isimlerin yer aldığı kadrosuyla ateş eden Aşk-ı Memnu her açıdan efsane olmayı hak ederken 2. sezonda final yapmasıyla hem alkışı hak etmiş hem de çok sevildiği için tepki görmüştü.

Roman uyarlaması olduğu için 'tadında' bir final yapan Aşk-ı Memnu'nun hayatımızından eksilmesi ciddi anlamda fark edilmiş, fenomen dizi her sene defalarca tekrar bölümleriyle yayınlanmaya başlamıştı.