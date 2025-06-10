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Survivor Almeda Baylan, Kocasından Boşandığı İddialarına Yanıt Verdi

Survivor Almeda Baylan, Kocasından Boşandığı İddialarına Yanıt Verdi

survivor
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
10.06.2025 - 13:08

Survivor'a yedeklerden gelip diskalifiye olan Almeda Baylan, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oluyor. Almeda Baylan, eşinden boşandığı iddialarıyla sık sık konuşulurken sonunda bu iddialara yanıt verdi. Peki, Almeda Baylan boşanıyor mu? Detayları sizler için yazdık.

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Survivor'ın en iddialı yarışmacılarından Almeda, diskalifiye olduktan sonra gündem olmaya devam ediyor.

Survivor'ın en iddialı yarışmacılarından Almeda, diskalifiye olduktan sonra gündem olmaya devam ediyor.

Elenir elenmez estetik yaptıran Almeda, ayrıca yarışmada kendisini ziyarete gelen eşiyle bir türlü paylaşımda bulunmadığı için ayrılık iddialarıyla konuşuluyor. Elendikten sonra başka bir erkekle fotoğraf paylaşıp tepkilerin ardından hemen silen Almeda, kocası Ercan Baylan'la boşandığı iddialarına sonunda bir yanıt verdi.

"Arkadaşlar merhaba. Sürekli DM'de veya yorumlarda eşimden bahsediliyor. Eşin niye yanında yok, eşinden boşanacak mısın?" diyerek giriş yapan Almeda, beklenen açıklamayı yaptı.

"Arkadaşlar merhaba. Sürekli DM'de veya yorumlarda eşimden bahsediliyor. Eşin niye yanında yok, eşinden boşanacak mısın?" diyerek giriş yapan Almeda, beklenen açıklamayı yaptı.

'Arkadaşlar siz beni tanıdınız, eşimi tanımadınız. Ben bu arada boşanacaksam da böyle bir açıklama yapardım. İnsanların özel hayatı var ya. Bu benim özel hayatım. Ben eşimle tanınmadım, yalnız tanındım. Eşim zaten benim yanımda. Lütfen herkes kendi hayatına baksın, kendi hayatıyla ilgilensin. Bir açıklama getirmek istedim. Ben belli bir yaşta insanım. Bir yerlere yalnız gidebilirim. Benim bir evcil hayvanım var, eşimin evde kalıp onunla ilgilenmesi lazım. Bu eş muhabbeti çok sıktı. Zaten gerektiği yerde tatile birlikte gidiyoruz. Ben bunun çok samimi olduğunu düşünmüyorum. Özel hayatımda, özel kararlarımda ne istersem onu yaparım. Biraz anlayış istiyorum lütfen. Bu şekil bir baskı hiç hoş değil. Sadece bunu belirtmek istedim.''

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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