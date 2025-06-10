Survivor Almeda Baylan, Kocasından Boşandığı İddialarına Yanıt Verdi
Survivor'a yedeklerden gelip diskalifiye olan Almeda Baylan, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oluyor. Almeda Baylan, eşinden boşandığı iddialarıyla sık sık konuşulurken sonunda bu iddialara yanıt verdi. Peki, Almeda Baylan boşanıyor mu? Detayları sizler için yazdık.
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Survivor'ın en iddialı yarışmacılarından Almeda, diskalifiye olduktan sonra gündem olmaya devam ediyor.
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"Arkadaşlar merhaba. Sürekli DM'de veya yorumlarda eşimden bahsediliyor. Eşin niye yanında yok, eşinden boşanacak mısın?" diyerek giriş yapan Almeda, beklenen açıklamayı yaptı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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