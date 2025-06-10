Ödülünü Bağışladı: Özge Gürel, TRT 1'deki 3'te 3 Programında Yarıştı!
Oyuncu Özge Gürel, TRT 1 ekranlarında yayınlanan 3'te 3 programının bayram özel bölümüne konuk oldu. Burada yarışan Özge Gürel, kazandığı parayı bağışladı. Bakalım Özge Gürel yarışmadan ne kadar ödül kazanmış?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son dönemin en popüler oyuncularından Özge Gürel, TRT 1 ekranlarında yayınlanan yarışma programı 3'te 3'e konuk oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
3'te 3 yarışma programından tam 500 bin TL ödül kazanan Özge Gürel, bu miktarı bağışladı.
İşte o anlar:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın