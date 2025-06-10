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Ödülünü Bağışladı: Özge Gürel, TRT 1'deki 3'te 3 Programında Yarıştı!

Ödülünü Bağışladı: Özge Gürel, TRT 1'deki 3'te 3 Programında Yarıştı!

TRT
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
10.06.2025 - 09:01

Oyuncu Özge Gürel, TRT 1 ekranlarında yayınlanan 3'te 3 programının bayram özel bölümüne konuk oldu. Burada yarışan Özge Gürel, kazandığı parayı bağışladı. Bakalım Özge Gürel yarışmadan ne kadar ödül kazanmış?

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Son dönemin en popüler oyuncularından Özge Gürel, TRT 1 ekranlarında yayınlanan yarışma programı 3'te 3'e konuk oldu.

Son dönemin en popüler oyuncularından Özge Gürel, TRT 1 ekranlarında yayınlanan yarışma programı 3'te 3'e konuk oldu.

3'te 3'ün bayram özel programına konuk olan Gürel, burada nefis bir performans sergiledi.

Yarışmada sonra derece amin adımlarla ilerleyen Özge Gürel'in ne kadar ödül kazanacağı merak konusu oldu.

3'te 3 yarışma programından tam 500 bin TL ödül kazanan Özge Gürel, bu miktarı bağışladı.

3'te 3 yarışma programından tam 500 bin TL ödül kazanan Özge Gürel, bu miktarı bağışladı.

Kazandığı parayı Kansersiz Yaşam Derneği'ne bağışlayan Özge Gürel, bu hareketiyle alkışı hak etti.

İşte o anlar:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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