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Milyoner'de Yarışan Hukuk Öğrencisi "Hukuk" Sorusunu Bir Türlü Bilemedi

Milyoner'de Yarışan Hukuk Öğrencisi "Hukuk" Sorusunu Bir Türlü Bilemedi

Kim Milyoner Olmak İster
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
08.06.2025 - 23:14

atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında yine şaşırtan anlar yaşandı. Hukuk Fakültesi 3. sınıf öğrencisi, yarışma esnasında basit bir hukuk sorusunu bilemedi. Joker hakkını kullanarak üniversiteden hocasını arayan öğrenci seyirciyi bir miktar şaşırttı.

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Oktay Kaynarca'nın sunuculuğunu üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster, sosyal medyada gündem oldu.

Oktay Kaynarca'nın sunuculuğunu üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster, sosyal medyada gündem oldu.

Gündem olma sebebi ise Hukuk Fakültesi 3. sınıf öğrencisi yarışmacının bir türlü bilemediği soru oldu. Hukuk Fakültesi'nde okumasına rağmen kendisine yöneltilen soruyu bilemeyen yarışmacı kısa sürede viral oldu.

Telefon jokerini kullanıp hocasını aradı!

Telefon jokerini kullanıp hocasını aradı!

'Kanun maddelerinin kendi içlerinde satır başlarıyla ayrıldıkları ufak bölümlerden her birine ne ad verilir?' sorusu karşısında zorlanan yarışmacı, Motto, Ninni, Fıkra ve Masal şıkları arasında kaldı.

Üniversiteden hocasını arayan yarışmacı, 'Fıkra' yanıtını vererek bir sonraki soruya geçebildi.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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