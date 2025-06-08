Milyoner'de Yarışan Hukuk Öğrencisi "Hukuk" Sorusunu Bir Türlü Bilemedi
atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında yine şaşırtan anlar yaşandı. Hukuk Fakültesi 3. sınıf öğrencisi, yarışma esnasında basit bir hukuk sorusunu bilemedi. Joker hakkını kullanarak üniversiteden hocasını arayan öğrenci seyirciyi bir miktar şaşırttı.
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Oktay Kaynarca'nın sunuculuğunu üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster, sosyal medyada gündem oldu.
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Telefon jokerini kullanıp hocasını aradı!
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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