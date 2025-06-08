Diziye Uyarlanan "Olasılıksız"ın Başrolü İçin Yıldız Oyuncuyla Teklif Gitti!
Adam Fawer'in dünyada satış rekorları kıran kitabı 'Olasılıksız' dizi olarak ekrana gelecek. OGM Pictures'ın yapımcılığını üstlendiği dizi, Disney Plus'ta yayınlanmak üzere hazırlanırken dizinin başrolü için bomba bir isme teklif gitti.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Adam Fawer'in çok satan romanı "Olasılıksız" diziye uyarlanıyor!
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Olasılıksız dizisinin başrolü için Kıvanç Tatlıtuğ'a teklif gitti!
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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