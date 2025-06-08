onedio
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Diziye Uyarlanan "Olasılıksız"ın Başrolü İçin Yıldız Oyuncuyla Teklif Gitti!

Diziye Uyarlanan "Olasılıksız"ın Başrolü İçin Yıldız Oyuncuyla Teklif Gitti!

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
08.06.2025 - 21:09

Adam Fawer'in dünyada satış rekorları kıran kitabı 'Olasılıksız' dizi olarak ekrana gelecek. OGM Pictures'ın yapımcılığını üstlendiği dizi, Disney Plus'ta yayınlanmak üzere hazırlanırken dizinin başrolü için bomba bir isme teklif gitti.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Adam Fawer'in çok satan romanı "Olasılıksız" diziye uyarlanıyor!

Adam Fawer'in çok satan romanı "Olasılıksız" diziye uyarlanıyor!

OGM Pictures'ın yapımcılığını üstlendiği dizi çalışmalar tam gaz başlamış ve dizinin Disney Plus'ta yayınlanacağı açıklanmıştı.

Üniversitede eğitim görevlisi olarak çalışan David Caine'in epilepsi krizi geçirerek iş yapamaz duruma gelmesi sonrası kumar oynamaya başlamasıyla yaşadıklarını anlatan Olasılıksız için hangi oyunculara teklif gittiği merak yaratırken Birsen Altuntaş'tan beklenen açıklama geldi.

Olasılıksız dizisinin başrolü için Kıvanç Tatlıtuğ'a teklif gitti!

Olasılıksız dizisinin başrolü için Kıvanç Tatlıtuğ'a teklif gitti!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre OGM Pictures, David Caine karakterini canlandırması için Kıvanç Tatlıtuğ'a teklif götürdü. Şimdilik Yılmaz Erdoğan'ın Organize İşler dizisiyle anlaştığı bilinen Kıvanç Tatlıtuğ, yaptığı açıklamada dijital işlerde yer almak istediğini belirtmişti.

Bakalım Kıvanç Tatlıtuğ, Olasılıksız dizisinin başrolü olmayı kabul edecek mi?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
ciciks

Flortle izlemek icin dizi ariyoruz, yetisir mi?