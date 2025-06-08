Ayhan Dayı Gelmiyor mu? Kızılcık Şerbeti'ne Dahil Olacak Karakterler Hakkında Bomba İddia
Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonuna dair iddialar ortaya atılmaya devam ediyor. Sezon finalinde gördüğümüz Asude'nin abisi Ayhan karakterinin yeni sezonda geleceği iddia edilirken Sina Koloğlu, Şerbo'ya gelecek karakterler hakkında bomba iddialar ortaya attı.
KAYNAK: Sina Koloğlu/ Oda TV
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Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, unutulmaz bir sezon finali bölümüyle ekran arası verdi.
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Asude tarafından İstanbul'a çağrılan Ayhan Dayı'nın gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.
İddialara göre Kızılcık Şerbeti'ne Ayhan değil, oğlu ve kızı geliyor.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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