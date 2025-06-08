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Ayhan Dayı Gelmiyor mu? Kızılcık Şerbeti'ne Dahil Olacak Karakterler Hakkında Bomba İddia

Ayhan Dayı Gelmiyor mu? Kızılcık Şerbeti'ne Dahil Olacak Karakterler Hakkında Bomba İddia

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
08.06.2025 - 19:24

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonuna dair iddialar ortaya atılmaya devam ediyor. Sezon finalinde gördüğümüz Asude'nin abisi Ayhan karakterinin yeni sezonda geleceği iddia edilirken Sina Koloğlu, Şerbo'ya gelecek karakterler hakkında bomba iddialar ortaya attı.

KAYNAK: Sina Koloğlu/ Oda TV

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Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, unutulmaz bir sezon finali bölümüyle ekran arası verdi.

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, unutulmaz bir sezon finali bölümüyle ekran arası verdi.

Kimlerin ölüp kimlerin kaldığının tam bir muamma olduğu Şerbo'da aynı zamanda diziye dahil olması planlanan bir karakteri gördük.

O karakter ise Asude'nin abisi, Firaz'ın dayısı olan Ayhan Dayı'dan başkası değil!

Asude tarafından İstanbul'a çağrılan Ayhan Dayı'nın gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Asude tarafından İstanbul'a çağrılan Ayhan Dayı'nın gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Dizide Ayhan karakteri, İstanbul'a gelmesi gerektiğini açıkça söylerken Şerbo seyircisi, Ayhan karakterini hangi oyuncunun canlandıracağına kafa yormaya başlamıştı. Fakat gerçek bambaşka çıktı.

İddialara göre Kızılcık Şerbeti'ne Ayhan değil, oğlu ve kızı geliyor.

İddialara göre Kızılcık Şerbeti'ne Ayhan değil, oğlu ve kızı geliyor.

Oda TV yazarı Sina Koloğlu, yazdığı yazıda Ayhan karakterinin geleceği üzerine bir hava verilmesine rağmen Ayhan'ın kızı ve oğlunun Kızılcık Şerbeti'ne dahil olacağını, bunun da yeni aşk ve maceralara sebebiyet vereceğini açıkladı.

Bakalım Kızılcık Şerbeti hakkındaki söz konusu iddialar doğru çıkacak mı?

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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