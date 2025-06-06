Deniz Çakır, Sibel Taşçıoğlu'nun "Çarpıntı" Dizisiyle Geri Dönüyor!
Yaprak Dökümü'nün Fehunde'si Deniz Çakır, yıllar sonra televizyona geri dönüyor. Deniz Çakır, Kızılcık Şerbeti kadrosundan ayrılan Sibel Taşçıoğlu'nun başrolde yer aldığı 'Çarpıntı' dizisinin kadrosuna dahil oldu.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Yaprak Dökümü'nün Ferhunde'si Deniz Çakır'ı tanımayanınız yok!
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Deniz Çakır, Sibel Taşçıoğlu'nun başrolde yer aldığı Çarpıntı dizisinde!
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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