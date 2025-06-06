Deniz Çakır, Sibel Taşçıoğlu'nun "Çarpıntı" Dizisiyle Geri Dönüyor!

Kızılcık Şerbeti kadrosundan ayrılmasının ardından OGM Pictures'ın yeni sezon için en iddialı işlerinden 'Çarpıntı' ile anlaşan Sibel Taşçıoğlu, başrolü kapmıştı. Taşçıoğlu'nun yanı sıra dizinin diğer başrolü Deniz Çakır oldu!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Deniz Çakır dizide Hülya Güneş rolüne hayat verecek. Çakır'ın canlandıracağı Hülya 3 çocuğu Aslı, Sezin ve Murat’ı babasız büyüten bir kadındır.

Sibel Taşçıoğlu’nun hayat vereceği Tülin Alkan ise kızı Melisa’ya çok düşkün, zengin bir ailenin dul gelinidir.

Çarpıntı dizisinde iki farklı sosyal statüye sahip Hülya ve Tülin’in hayatı yaşanan bir felaket sonrası kesişir. Bakalım Sibel Taşçıoğlu ve Deniz Çakır, nasıl bir performansla ekrana gelecek?