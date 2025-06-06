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Deniz Çakır, Sibel Taşçıoğlu'nun "Çarpıntı" Dizisiyle Geri Dönüyor!

Deniz Çakır, Sibel Taşçıoğlu'nun "Çarpıntı" Dizisiyle Geri Dönüyor!

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
06.06.2025 - 23:36

Yaprak Dökümü'nün Fehunde'si Deniz Çakır, yıllar sonra televizyona geri dönüyor. Deniz Çakır, Kızılcık Şerbeti kadrosundan ayrılan Sibel Taşçıoğlu'nun başrolde yer aldığı 'Çarpıntı' dizisinin kadrosuna dahil oldu.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Yaprak Dökümü'nün Ferhunde'si Deniz Çakır'ı tanımayanınız yok!

Yaprak Dökümü'nün Ferhunde'si Deniz Çakır'ı tanımayanınız yok!

Kadın İsterse, Yaprak Dökümü, Eşkiya Dünyaya Hükümdar olmaz gibi yapımlarla izlediğimiz Deniz Çakır, son olarak Masumiyet dizisiyle ekrana gelmişti.

2021 yılında yayınlanan Masumiyet'in final yapmasının ardından tam 4 yıldır televizyondan uzak kalan Deniz Çakır, yeni sezonun en iddialı işlerinden biriyle geri dönmeye hazılanıyor.

Deniz Çakır, Sibel Taşçıoğlu'nun başrolde yer aldığı Çarpıntı dizisinde!

Deniz Çakır, Sibel Taşçıoğlu'nun başrolde yer aldığı Çarpıntı dizisinde!

Kızılcık Şerbeti kadrosundan ayrılmasının ardından OGM Pictures'ın yeni sezon için en iddialı işlerinden 'Çarpıntı' ile anlaşan Sibel Taşçıoğlu, başrolü kapmıştı. Taşçıoğlu'nun yanı sıra dizinin diğer başrolü Deniz Çakır oldu!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Deniz Çakır dizide Hülya Güneş rolüne hayat verecek. Çakır'ın canlandıracağı Hülya 3 çocuğu Aslı, Sezin ve Murat’ı babasız büyüten bir kadındır.

Sibel Taşçıoğlu’nun hayat vereceği Tülin Alkan ise kızı Melisa’ya çok düşkün, zengin bir ailenin dul gelinidir. 

Çarpıntı dizisinde iki farklı sosyal statüye sahip Hülya ve Tülin’in hayatı yaşanan bir felaket sonrası kesişir. Bakalım Sibel Taşçıoğlu ve Deniz Çakır, nasıl bir performansla ekrana gelecek?

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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