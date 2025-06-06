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Rolden Çıkamıyor! Kızılcık Şerbeti'nin Firaz'ından Annesini Oynayan Servet Pandur'a Bayram Ziyareti

Rolden Çıkamıyor! Kızılcık Şerbeti'nin Firaz'ından Annesini Oynayan Servet Pandur'a Bayram Ziyareti

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
06.06.2025 - 23:00

Kızılcık Şerbeti'nde Firaz karakteriyle izlediğimiz Batuhan Yüzgüleç, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Dizide annesi Asude'yi canlandıran Servet Pandur'un kapısına kadar giden Yüzgüleç, 'Anne' diyerek seslenip bayramlaştı.

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Kızılcık Şerbeti'nin 3. sezonunun en güzel detaylarından biri hiç şüphesiz Firaz ve annesi Asude oldu.

Kızılcık Şerbeti'nin 3. sezonunun en güzel detaylarından biri hiç şüphesiz Firaz ve annesi Asude oldu.

Görkem'in annesinin ölümüyle babasının evlendiği Asude, oğlu Firaz'la bir anda diziye dahil olmuştu. Kızılcık Şerbeti evreniyle harika bir uyum yakalayan karakterleri izlemeye doyum olmazken Firaz ve Asude'yi canlandıran Batuhan Bozkurt Yüzgüleç ile Servet Pandur, gerçek hayatta da birbirinden kopamıyor.

İkili yaptığı paylaşımlarda sık sık Şerbo'dan esintilerle birbirlerine gönderme yaparken Batuhan Yüzgüleç'in son hamlesi şoke etti.

Servet Pandur'un evinin önüne gidip 'Anne' diye bağıran Yüzgüleç, o anları 'Bayram ziyaretine geciktim. Fırçalıyor' sözleriyle paylaştı.

İşte o anlar:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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