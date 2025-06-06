Rolden Çıkamıyor! Kızılcık Şerbeti'nin Firaz'ından Annesini Oynayan Servet Pandur'a Bayram Ziyareti
Kızılcık Şerbeti'nde Firaz karakteriyle izlediğimiz Batuhan Yüzgüleç, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Dizide annesi Asude'yi canlandıran Servet Pandur'un kapısına kadar giden Yüzgüleç, 'Anne' diyerek seslenip bayramlaştı.
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Kızılcık Şerbeti'nin 3. sezonunun en güzel detaylarından biri hiç şüphesiz Firaz ve annesi Asude oldu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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