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Tahminleri Alalım! Kızılcık Şerbeti'nin Yeni Sezonunda Neler Olur?

Tahminleri Alalım! Kızılcık Şerbeti'nin Yeni Sezonunda Neler Olur?

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
06.06.2025 - 19:08

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin 3. sezon finali geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Şerbomuz yine heyecanlandıran bir bölümle ekranlara veda ederken akıllara gelecek sezonda neler olacağına dair türlü sorular geldi. 

Peki, Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonunda neler olur? Tahminlerimizi sizler için yazdık!

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Kızılcık Şerbeti, yine nefes kesen bir sezon finali bölümüyle ekranlara geldi.

Kızılcık Şerbeti, yine nefes kesen bir sezon finali bölümüyle ekranlara geldi.

Mustafa'nın tüm gerçekleri öğrenip resmen katliam yaptığı sezon finalinde Işıl'ın beyazlar içindeki yaz partisi kan kırmızısına büründü.

Mustafa'nın Işıl, Koray ve Fatih'i vurduğu son bölümde intihar etmekle babası Apo'yu vurmak arasında gidip geldiği sahne çok konuşulurken bir yandan Kıvılcım'ın bebeğinin durumu ve Nilay'ın balkondan düşmesi şoke etti.

Haliyle akıllarda Kızılcık Şerbeti yeni sezonunda neler olabileceğine dair sorular oluştu. Biz de Kızılcık Şerbeti 4. sezonda olabileceklere dair tahminlerimizi yazdık!

Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonunda ilk olarak Mustafa'nın akıbetini ele alalım.

Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonunda ilk olarak Mustafa'nın akıbetini ele alalım.

Daha önce akıl hastanesine yatan ve düzenli ilaç kullanmak durumunda kalan Mustafa, cezai ehliyeti olmadığı için hapse girmeyebilir. Dizinin son sahnesindeki silah sesi Mustafa veya Apo'nun ölümüyle sonuçlanmış gibi lanse edilse de orada bulunan herhangi biri Mustafa'yı durdurmak için üzerine atlamış ve silahın patlamasına sebep olmuş olabilir.

Nilay'ın yeni ev hayalleri iptal olabilir.

Nilay'ın yeni ev hayalleri iptal olabilir.

Mustafa'nın aile katliamı, Nilay'ın balkondan düşmesi derken Nilay'ın yeni evindeki hayatına hemen kavuşamayabilir. Balkondan düşmesiyle ölmese de bir süre sakatlanabilir. Haliyle Ünal köşkünden gitmesi sekteye uğrar.

Üzümlü kekimiz Fatih öldü mü?

Üzümlü kekimiz Fatih öldü mü?

Mustafa'yı durdurmak isterken yanlışlıkla vurulan Fatih, ayrıca böyle bir durum yaşadığı için Mustafa tarafından 'Aptal herif' denilerek zorbalanmıştı. Fatih tam adam oldu derken umarız Şerbo'ya veda etmez!

Nursema, tam Firaz'la arayı düzeltti derken yine kontrol manyağı olabilir!

Nursema, tam Firaz'la arayı düzeltti derken yine kontrol manyağı olabilir!

Biliyorsunuz ki Nursema, Pembe'nin yüzüğünü takmasıyla bir anda onun kişiliğine bürünmüştü. Pembe'nin ölümünden sezon finaline kadar Firaz'la arası bozulan Nursema, Mustafa'nın akıl sağlığından endişelenirken aynı zamanda Koray ve Işıl'ın yaptıklarını anlatması dahilinde abisine inanacak tek kişi olabilir.

Nursema, yeni sezonda yine Nurfena moduyla karşımıza çıkacak gibi görünüyor.

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Kıvılcım'ın yaşadığı şoktan dolayı kanamasının olması heyecan yaratmak için olabilir.

Kıvılcım'ın yaşadığı şoktan dolayı kanamasının olması heyecan yaratmak için olabilir.

Ocak ayında hamile kalan Kıvılcım, sezon finali yayınlandığında 6. aya yakın bir hamilelik dönemindeydi. Şerbo evreninde her şey olabileceği gibi bu olay kayıptan ziyade erken doğum gibi işlenebilir.

Peki, Koray öldüyse Işıl'ın foyası nasıl ortaya çıkacak?

Peki, Koray öldüyse Işıl'ın foyası nasıl ortaya çıkacak?

Sezon finalinde kimin ölüp kimin kaldığı merak edilse de net olan şey Koray'ın ölümüdür. Mustafa'nın Koray'ı tam alnından vurduğu anları izleyen seyirci, yeni sezonda Koray'ın hayatta olduğuna inanmaz. Eğer Koray, İbrahim Tatlıses gibi başından vurulup yine de hayatta kalırsa orasını bilemeyiz tabii.

Koray'ın öldüğü bir evrende Mustafa herkese gerçeği anlatsa da ona Nursema dışında kimse inanmaz ve iki kardeş bu caniliği ortaya çıkarmaya çalışabilir.

Tabii Mustafa'nın vurduğu bir diğer isim Işıl'ın ölüp ölmeyeceği de tam bir muamma. 

Bakalım yeni sezona dair yaptığımız tahminlerden kaçı tutacak? Siz de yorumlara Şerbo tahminlerinizi yazmayı unutmayın!

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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