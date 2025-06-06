Tahminleri Alalım! Kızılcık Şerbeti'nin Yeni Sezonunda Neler Olur?

Sezon finalinde kimin ölüp kimin kaldığı merak edilse de net olan şey Koray'ın ölümüdür. Mustafa'nın Koray'ı tam alnından vurduğu anları izleyen seyirci, yeni sezonda Koray'ın hayatta olduğuna inanmaz. Eğer Koray, İbrahim Tatlıses gibi başından vurulup yine de hayatta kalırsa orasını bilemeyiz tabii.

Koray'ın öldüğü bir evrende Mustafa herkese gerçeği anlatsa da ona Nursema dışında kimse inanmaz ve iki kardeş bu caniliği ortaya çıkarmaya çalışabilir.

Tabii Mustafa'nın vurduğu bir diğer isim Işıl'ın ölüp ölmeyeceği de tam bir muamma.

Bakalım yeni sezona dair yaptığımız tahminlerden kaçı tutacak? Siz de yorumlara Şerbo tahminlerinizi yazmayı unutmayın!