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Kanal 7 Dizisi Gelin'de Bebek Oyuncunun Çantaya Koyulması Tepkilerin Odağında!

Kanal 7 Dizisi Gelin'de Bebek Oyuncunun Çantaya Koyulması Tepkilerin Odağında!

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
06.06.2025 - 17:19

Kanal 7'nin sevilen günlük dizisi Gelin'in kamera arkası ortalığı karıştırdı. Gelin dizisinde rol alan bebek oyuncunun sahne gereği çantaya koyulup üzerine fermuarın kapatılmasına tepkiler yağdı. Bu sahnede oyuncak bebek yerine gerçek bebek kullanıldığı anlar kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

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Kanal 7 ekranlarının sevilen günlük dizisi Gelin'in kamera arkası görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Kanal 7 ekranlarının sevilen günlük dizisi Gelin'in kamera arkası görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Talya Çelebi ve Cenay Türksever'in başrollerde yer aldığı Gelin dizisinin kamera arkasında dizide rol alan bebek oyuncunun çantaya koyulması tepki çekti.

Bebeğin çantaya koyulup bir de üzerine fermuarın çekildiği sahnede oyuncak bebek yerine gerçek bebek kullanılmasına tepkiler çığ gibi büyürken söz konusu anlara yapım şirketinden açıklama gelip gelmeyeceği merak konusu oldu.

İşte tepki çeken o sahne:

Gelen tepkiler de burada:

Gelen tepkiler de burada:
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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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