Kanal 7 Dizisi Gelin'de Bebek Oyuncunun Çantaya Koyulması Tepkilerin Odağında!
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Kanal 7 ekranlarının sevilen günlük dizisi Gelin'in kamera arkası görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı.
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İşte tepki çeken o sahne:
Gelen tepkiler de burada:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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