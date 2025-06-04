Survivor'daki Aşk İddialarının Odak İsmi Adem, Bu Defa Sevgi'yle Yakıştırıldı
Survivor'ın iddialı yarışmacılarından Adem, 2025 sezonunda performansından ziyade hakkında çıkan aşk iddialarıyla gündeme geliyor. Survivor'a yedeklerden gelen Aycan'a 'Sarı fırtınam' diyen Adem, Aycan'ın elenmesinin ardından Sevgi'yle anılmaya başladı. Survivor seyircisi, Adem ve Sevgi için kolaj videolar hazırlayıp söz konusu iddiayı ortaya attı.
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Survivor'ın sevilen yarışmacılarından Adem Kılıçcı, bu sezon aşk iddialarıyla gündeme geliyor.
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İşte Adem ve Sevgi için yapılan o video:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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