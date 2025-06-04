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Survivor'daki Aşk İddialarının Odak İsmi Adem, Bu Defa Sevgi'yle Yakıştırıldı

Survivor'daki Aşk İddialarının Odak İsmi Adem, Bu Defa Sevgi'yle Yakıştırıldı

survivor
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
04.06.2025 - 23:31

Survivor'ın iddialı yarışmacılarından Adem, 2025 sezonunda performansından ziyade hakkında çıkan aşk iddialarıyla gündeme geliyor. Survivor'a yedeklerden gelen Aycan'a 'Sarı fırtınam' diyen Adem, Aycan'ın elenmesinin ardından Sevgi'yle anılmaya başladı. Survivor seyircisi, Adem ve Sevgi için kolaj videolar hazırlayıp söz konusu iddiayı ortaya attı.

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Survivor'ın sevilen yarışmacılarından Adem Kılıçcı, bu sezon aşk iddialarıyla gündeme geliyor.

Survivor'ın sevilen yarışmacılarından Adem Kılıçcı, bu sezon aşk iddialarıyla gündeme geliyor.

Survivor'ın iddialı yarışmacısı Adem Kılıçcı, katıldığı her sezon performansıyla anılırken seyirci, bu sezon Adem'i aşk iddialarının merkezine koydu. Survivor'ın başında Senem'le aşk yaşadığı iddia edilen Adem, daha sonra 'Sarı fırtınam' dediği ve epey yakın davrandığı Aycan Yanaç'la anıldı.

Aycan'ın Survivor'dan elenmesinin hemen ardından seyirci bu defa Adem'i son 6'ya kalan Sevgi'yle yakıştırdı. Adem ve Sevgi'nin oyun alanındaki hallerinden kolaj videolar yapan seyirci, Adem'in flörtöz tavırlarını aşk olarak yorumladı.

İşte Adem ve Sevgi için yapılan o video:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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