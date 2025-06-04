Survivor'da Kazandığı Tüm Kolyeleri Aynı Anda Takan Batuhan Dalga Konusu Oldu!
Survivor'ın büyük finaline çok az bir zaman kaldı. Finale çıkmak için yarışan yarışmacılardan Batuhan, yarışmanın son konseyine damga vurdu. Kazandığı dokunulmazlık kolyelerini konseye getirip takan Batuhan resmen gövde gösterisi yaptı. Batuhan'ın söz konusu hamle sosyal medyada dalga konusu oldu.
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Survivor'ın büyük İstanbul finali için geri sayım başladı.
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İşte Survivor Batuhan'ın kolyelerine gelen yorumlardan bazıları:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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