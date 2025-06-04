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Survivor'da Kazandığı Tüm Kolyeleri Aynı Anda Takan Batuhan Dalga Konusu Oldu!

Survivor'da Kazandığı Tüm Kolyeleri Aynı Anda Takan Batuhan Dalga Konusu Oldu!

survivor
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
04.06.2025 - 20:53

Survivor'ın büyük finaline çok az bir zaman kaldı. Finale çıkmak için yarışan yarışmacılardan Batuhan, yarışmanın son konseyine damga vurdu. Kazandığı dokunulmazlık kolyelerini konseye getirip takan Batuhan resmen gövde gösterisi yaptı. Batuhan'ın söz konusu hamle sosyal medyada dalga konusu oldu.

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Survivor'ın büyük İstanbul finali için geri sayım başladı.

Survivor'ın büyük İstanbul finali için geri sayım başladı.

Adem, Batuhan, Ayşe, Meryem, Sevgi ve Volkan'ın son 6'ya kaldığı yarışmada artık finalistler yavaş yavaş belirginleşiyor. Yarışmada kazandığı dokunulmazlıklarla İstanbul finaline emin adımlarla ilerleyen Batuhan Karacakaya, bu defa konseyde yaptığı gövde gösterisiyle gündem oldu.

Survivor'ın son ada konseyine kazandığı kolyeleri getiren Batuhan, konuşması esnasında tüm kolyelerini taktı. Sunucu Murat Ceylan, Batuhan'a kolyeleri için 'Kapalıçarşı esnafı' benzetmesi yaparken Batuhan, 'Hiçbiri satılık değil, hepsi emekle alındı' yanıtını verdi.

Batuhan'ın bu hamlesi seyirci tarafından görgüsüzlük olarak değerlendirilirken Batuhan, dalga konusu olmaktan kurtulamadı.

İşte Survivor Batuhan'ın kolyelerine gelen yorumlardan bazıları:

İşte Survivor Batuhan'ın kolyelerine gelen yorumlardan bazıları:
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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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