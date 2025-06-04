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Survivor'da Yemek Verildiğini Zanneden Nagihan, İlk Gününü Yıllar Sonra İtiraf Etti

Survivor'da Yemek Verildiğini Zanneden Nagihan, İlk Gününü Yıllar Sonra İtiraf Etti

survivor
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
04.06.2025 - 18:20

Survivor'ın en iddialı yarışmacılarından Nagihan Karadere, Esra Ezmeci'nin YouTube kanalına konuk oldu. Nagihan, Survivor'a ilk gittiğinde yemek verildiğini zannettiğini fakat hiçbir şekilde yemek verilmediğini açıkladı. Nagihan ayrıca Yılmaz Morgül'le bu konuda tartıştığını da anlattı.

KAYNAK: Esra Ezmeci/ YouTube

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Survivor'ın en güçlü kadın yarışmacılarından Nagihan Karadere, Esra Ezmeci'nin programına konuk oldu.

Survivor'ın en güçlü kadın yarışmacılarından Nagihan Karadere, Esra Ezmeci'nin programına konuk oldu.

Klinik psikolog Esra Ezmeci'nin YouTube kanalına konuk olan Nagihan Karadere, fenomen yarışma programı Survivor hakkında yıllar sonra itirafta bulundu.

Survivor'a ilk gittiğinde yemek verildiğini zannettiğini itiraf eden Nagihan, yarışmacılara gerçekten yemek verilmediğini görünce hayatının şokunu yaşamış.

Nagihan Karadere, o anları 'Hep beraber toplantı yapmıştık, Acun Ilıcalı 'Ölmüyorsunuz, sağ salim getiriyoruz sizi ailenize' dedi. Sonra gittik, Yılmaz Morgül, Tuğba Özay ve ben üçümüz ayrı grup olduk. Yemek veriyorsunuz değil mi diye sordum. Evet cevabını alınca ben de yemek verdiklerini söyledim.' sözleriyle anlattı.

"Kesin yemek verilir diyordum"

"Kesin yemek verilir diyordum"

Sonrasında yarışmacılar Yılmaz Morgül ve Tuğba Özay'a yemek verildiğini haber veren Nagihan, 'İzleyene kadar inanmıyordum, yemek kesin verilir diyordum. Yılmaz'a söylüyorum, Tuğba'ya söylüyorum, tekneler gelip gidiyor. Yılmaz ile Tuğba beni öldürecekti o gece. Aç susuz sabahı bekledik. Bilseydik yemek olmadığını Hindistan cevizi toplardık. Sabaha kadar biz uyuyamadık. Yılmaz beni öldürecekti' sözleriyle yaşadığı şoku yıllar sonra itiraf etti.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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