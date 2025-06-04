Survivor'da Yemek Verildiğini Zanneden Nagihan, İlk Gününü Yıllar Sonra İtiraf Etti
Survivor'ın en iddialı yarışmacılarından Nagihan Karadere, Esra Ezmeci'nin YouTube kanalına konuk oldu. Nagihan, Survivor'a ilk gittiğinde yemek verildiğini zannettiğini fakat hiçbir şekilde yemek verilmediğini açıkladı. Nagihan ayrıca Yılmaz Morgül'le bu konuda tartıştığını da anlattı.
KAYNAK: Esra Ezmeci/ YouTube
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Survivor'ın en güçlü kadın yarışmacılarından Nagihan Karadere, Esra Ezmeci'nin programına konuk oldu.
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"Kesin yemek verilir diyordum"
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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