Survivor'da Yemeklere Şap Atıldığı İddiasına Nagihan Karadere'den Yanıt Geldi!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Survivor'ın en güçlü kadın yarışmacılarından Nagihan Karadere, Esra Ezmeci'ye konuk oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Survivor'da yarışmacıların yemeklerine şap mı atılıyor?" sorusuna yanıt veren Karadere, merak edilen konuya açıklık getirdi.
İşte Survivor Nagihan'ın o açıklaması:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın