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Survivor'da Yemeklere Şap Atıldığı İddiasına Nagihan Karadere'den Yanıt Geldi!

Survivor'da Yemeklere Şap Atıldığı İddiasına Nagihan Karadere'den Yanıt Geldi!

survivor
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
03.06.2025 - 09:41

Survivor'ın en olaylı yarışmacılarından Nagihan Karadere, Esra Ezmeci'nin YouTube kanalına konuk oldu. Ezmeci'nin 'Survivor'da yarışmacıların yemeklerine şap mı atılıyor?' sorusuna yanıt veren Nagihan, merak edilen konuya açıklık getirdi.

KAYNAK: Esra Ezmeci/ YouTube

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Survivor'ın en güçlü kadın yarışmacılarından Nagihan Karadere, Esra Ezmeci'ye konuk oldu.

Survivor'ın en güçlü kadın yarışmacılarından Nagihan Karadere, Esra Ezmeci'ye konuk oldu.

Klinik psikolog ve yazar Esra Ezmeci'nin YouTube kanalına konuk olan Nagihan Karadere, hem özel hayatı hem Survivor hakkında açıklamalarda bulundu.

Nagihan Karadere'nin yanıt verdiği en merak edilen konu ise Survivor'da yarışmacıların yemeklerine şap atılıp atılmadığı iddiasıydı.

"Survivor'da yarışmacıların yemeklerine şap mı atılıyor?" sorusuna yanıt veren Karadere, merak edilen konuya açıklık getirdi.

"Survivor'da yarışmacıların yemeklerine şap mı atılıyor?" sorusuna yanıt veren Karadere, merak edilen konuya açıklık getirdi.

Survivor Nagihan, Ezmeci'nin şap sorusuna 'Vallahi bilmiyorum şap atılıyor mu bilmiyorum ama bence atılmıyor çünkü şap atılması için yemek verilmesi lazım yemek yok' dedi.

İşte Survivor Nagihan'ın o açıklaması:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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