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Kızıl Goncalar'ın Genç Oyuncusu, Yeni Aşiret Dizisinin Kadrosuna Dahil Oldu!

Kızıl Goncalar'ın Genç Oyuncusu, Yeni Aşiret Dizisinin Kadrosuna Dahil Oldu!

Kızıl Goncalar
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
03.06.2025 - 09:21

Uzak Şehir etkisiyle yeni sezon için aşiret dizileri hazırlıkları başladı. Bunlardan biri de Adana'da çekilecek 'Bereketli Topraklar' dizisi oldu. Bereketli Topraklar'ın kadrosu yavaş yavaş şekillenirken Birsen Altuntaş, Kızıl Goncalar'ın genç oyuncusunun aşiret dizisinin kadrosuna dahil olduğunu duyurdu.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Kanal D'nin fenomen dizisi Uzak Şehir'in reyting rekorları kırmasıyla televizyonda aşiret dizileri yine gündem oldu.

Kanal D'nin fenomen dizisi Uzak Şehir'in reyting rekorları kırmasıyla televizyonda aşiret dizileri yine gündem oldu.

Uzak Şehir'in beklentileri aşan başarısını gören diğer televizyon kanalları, yeni sezon için kolları sıvadı. Pek çok kanal yeni sezon için aşiret dizisi projelerine şans verirken bunlardan biri de Show TV oldu.

Show TV, yeni sezonda Adana'da çekilecek Bereketli Topraklar dizisiyle aşiret dizisi furyasına dahil olacak. Dizinin kadrosu yavaş yavaş şekillenirken Birsen Altuntaş, Kızıl Goncalar dizisinde rol alan genç oyuncunun kadroya dahil olduğunu açıkladı.

O isim ise Kızıl Goncalar'ın Feyza'sı Zehra Kelleci!

O isim ise Kızıl Goncalar'ın Feyza'sı Zehra Kelleci!

Altuntaş'ın haberine göre Zehra Kelleci, Bereketli Topraklar dizisinde Karaca rolüne hayat verecek.

Dizinin kadrosunda Sarp Akkaya, Bilal Yiğit Koçak, Gizem Kızıl gibi isimler rol alacak.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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denizbaykal

Bakıyorum genel başkanlığı bırakınca hemen tarikat dizileri yayınlanmış türban dizilere girmiş

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