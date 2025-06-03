Kızıl Goncalar'ın Genç Oyuncusu, Yeni Aşiret Dizisinin Kadrosuna Dahil Oldu!
Uzak Şehir etkisiyle yeni sezon için aşiret dizileri hazırlıkları başladı. Bunlardan biri de Adana'da çekilecek 'Bereketli Topraklar' dizisi oldu. Bereketli Topraklar'ın kadrosu yavaş yavaş şekillenirken Birsen Altuntaş, Kızıl Goncalar'ın genç oyuncusunun aşiret dizisinin kadrosuna dahil olduğunu duyurdu.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Kanal D'nin fenomen dizisi Uzak Şehir'in reyting rekorları kırmasıyla televizyonda aşiret dizileri yine gündem oldu.
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O isim ise Kızıl Goncalar'ın Feyza'sı Zehra Kelleci!
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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Bakıyorum genel başkanlığı bırakınca hemen tarikat dizileri yayınlanmış türban dizilere girmiş
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