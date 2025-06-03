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Uzak Şehir'de 28 Bölümdür Beklenen Alya-Cihan Öpüşmesine Gelen Yorumlar

Uzak Şehir'de 28 Bölümdür Beklenen Alya-Cihan Öpüşmesine Gelen Yorumlar

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
03.06.2025 - 08:39 Son Güncelleme: 03.06.2025 - 09:18

Kanal D'nin fenomen yaratan aşiret dizisi Uzak Şehir, dün akşam (2 Haziran) sezon finali yaparak ekranlara ara verdi. Tam 28 bölümdür beklenen Alya ve Cihan öpüşmesi sonunda son sahneyle geldi. Peki, seyirci Uzak Şehir'deki bu öpüşme sahnesine neler diyor?

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Kanal D'nin en sürprizli işlerinden Uzak Şehir, sezon finali bölümüyle ekrana geldi.

Kanal D'nin en sürprizli işlerinden Uzak Şehir, sezon finali bölümüyle ekrana geldi.

Yayınlandığı gibi seyircinin yoğun beğenisini kazanan Uzak Şehir, kısa sürede reyting rekortmeni bir dizi haline geldi. Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın nefis uyumunu izlediğimiz Uzak Şehir, dün akşam (2 Haziran) yayınlanan 28. bölümüyle ekran molası verdi.

Büyük bombaların patladığı, sevenlerin kavuştuğu Uzak Şehir'de ayrıca seyircinin tam 28 bölümdür beklediği öpüşme sahnesi sonunda geldi!

Uzak Şehir sezon finalinde Cihan, Alya'ya aşkını ilan edip ardından öptü.

Uzak Şehir sezon finalinde Cihan, Alya'ya aşkını ilan edip ardından öptü.

Küçük Cihan Deniz'le bir kez daha Kanada'ya gitme kararı alan Alya, Cihan tarafından yine son anda yakalandı. Alya'yı gitmemesi için ikna ederken onu sevdiğini de itiraf eden Cihan, Alya'nın dudaklarına yapıştı.

Uzak Şehir seyircisinin 28 bölümdür beklediği öpüşme sahnesine haliyle yorumlar gecikmedi.

Söz konusu sahneyi de buraya bırakalım:

İşte Cihan ve Alya öpüşmesine gelen tepkiler:

İşte Cihan ve Alya öpüşmesine gelen tepkiler:
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Peki, siz Uzak Şehir'deki öpüşme sahnesini nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım...

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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Jonathan

Öpüşmede duygu yok diye ensest sahneye trip atmak… Bu çağ başka bir çağ olmuş!

hepdobraa

nasıl olsun peki , başka beklentiler altında sahneler izlemek istiyorsanız onları izleyin

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