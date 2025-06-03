Uzak Şehir'de 28 Bölümdür Beklenen Alya-Cihan Öpüşmesine Gelen Yorumlar
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Kanal D'nin en sürprizli işlerinden Uzak Şehir, sezon finali bölümüyle ekrana geldi.
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Uzak Şehir sezon finalinde Cihan, Alya'ya aşkını ilan edip ardından öptü.
Söz konusu sahneyi de buraya bırakalım:
İşte Cihan ve Alya öpüşmesine gelen tepkiler:
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Peki, siz Uzak Şehir'deki öpüşme sahnesini nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım...
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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Öpüşmede duygu yok diye ensest sahneye trip atmak… Bu çağ başka bir çağ olmuş!
nasıl olsun peki , başka beklentiler altında sahneler izlemek istiyorsanız onları izleyin
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