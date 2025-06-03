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Reytinglerde Yükseliş! Haftanın En Çok İzlenen Yerli Dizileri

Reytinglerde Yükseliş! Haftanın En Çok İzlenen Yerli Dizileri

yerli dizi Teşkilat Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
03.06.2025 - 08:16

26 Mayıs - 1 Haziran tarihlerinin en çok izlenen dizilerini sıraladık. Kızılcık Şerbeti, Uzak Şehir, Teşkilat gibi popüler diziler arasında geçen reyting rekabetinde kazanan kim oldu? Sürpriz bir dizi reytinglerde galibiyet kazanırken bir başka dizi rekor tazeledi. İşte bu haftanın en çok izlenen ve en yüksek reyting oranını alan dizileri...

NOT: Reyting sıralaması prime time 20+ABC1 reyting listesine göre yapılmıştır.

KAYNAK: TİAK, Box Office

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Sezon finallerinin yavaş yavaş yayınlandığı televizyon dünyasında reytingler bu defa yükseldi!

Sezon finallerinin yavaş yavaş yayınlandığı televizyon dünyasında reytingler bu defa yükseldi!

26 Mayıs - 1 Haziran haftasında sezon finali yapan Kızılcık Şerbeti, 10,92 oranıyla zirvenin ortaklarından olarak düşüş trendini durdurdu.

Bunun yanı sıra Kanal D'nin en sürpriz işlerinden Eşref Rüya, 7,98 reyting oranıyla istikrarlı yükselişine devam etti.

Uzak Şehir, reyting sıralamasında yine zirveye adını yazdırdı.

Uzak Şehir, reyting sıralamasında yine zirveye adını yazdırdı.

Kanal D'nin fenomen aşiret dizisi Uzak Şehir, bu hafta artış trendini tekrar yakaladı ve zirvedeki yerini korudu.

26 Mayıs - 1 Haziran haftasının en çok izlenen dizilerini ele aldık ve prime time 20+ABC1 reyting listesine göre sıraladık.

26 Mayıs - 1 Haziran haftasının en çok izlenen dizilerini ele aldık ve prime time 20+ABC1 reyting listesine göre sıraladık.

Haftanın tek galibi 14,24 oranıyla Uzak Şehir olurken listenin geri kalanını aşağıya bıraktık!

İşte 26 Mayıs - 1 Haziran haftasının en çok izlenen dizileri:

İşte 26 Mayıs - 1 Haziran haftasının en çok izlenen dizileri:

1 - Uzak Şehir - 14,24

2 - Kızılcık Şerbeti - 10,93

3 - Eşref Rüya - 7,98

4 - Teşkilat - 7,39

5 - Kral Kaybederse - 5,34

6 - Sahipsizler - 4,40

7 - Kuruluş Osman - 4,35

8 - Siyah Kalp - 4,23

9 - Bahar - 4,20

10 - Çift Kişilik Oda - 4,10

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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