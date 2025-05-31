Kızılcık Şerbeti'nde Mustafa'nın Çıldırdığı Son Sahnenin Kamera Arkası
Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin sezon finali yayınlandı. Son sahnede iyice çıldıran Mustafa, Koray, Fatih ve Işıl'ı vururken kendisi ve babası Apo arasında tehlikeli bir oyun oynadı. Kızılcık Şerbeti'nde kim ölecek kim kalacak merak konusu olurken seyirciyi derinden etkileyen son sahnenin kamera arkası görüntüleri ortaya çıktı.
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Kızılcık Şerbeti, yine geleneği bozmayarak bomba bir sezon finali bölümü yayınladı.
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İşte Kızılcık Şerbeti kamera arkası görüntüleri:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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