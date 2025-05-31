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Kızılcık Şerbeti'nde Mustafa'nın Çıldırdığı Son Sahnenin Kamera Arkası

Kızılcık Şerbeti'nde Mustafa'nın Çıldırdığı Son Sahnenin Kamera Arkası

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
31.05.2025 - 22:16

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin sezon finali yayınlandı. Son sahnede iyice çıldıran Mustafa, Koray, Fatih ve Işıl'ı vururken kendisi ve babası Apo arasında tehlikeli bir oyun oynadı. Kızılcık Şerbeti'nde kim ölecek kim kalacak merak konusu olurken seyirciyi derinden etkileyen son sahnenin kamera arkası görüntüleri ortaya çıktı.

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Kızılcık Şerbeti, yine geleneği bozmayarak bomba bir sezon finali bölümü yayınladı.

Kızılcık Şerbeti, yine geleneği bozmayarak bomba bir sezon finali bölümü yayınladı.

3. sezon finaliyle ekrana gelen Şerbo'da Emrah Altıntoprak, Mustafa karakteriyle resmen esti gürledi. Işıl'ın Koray'a annesi Pembe'yi öldürttüğünü öğrenen Mustafa, Işıl'ın beyaz konseptli partisini kan kırmızısına bürüdü.

Koray'ı başından vuran Mustafa, ardından silahını Işıl'a çevirerek onu da vurdu. Fatih'i yanlışlıkla vuran Mustafa son dakikalarda babası Apo'yla tehlikeli bir oyun oynadı. Söz konusu sahne, Kızılcık Şerbeti tarihine geçerken başta Emrah Altıntoprak olmak üzere tüm oyuncular performanslarıyla alkışı hak etti.

Kızılcık Şerbeti sezon finali kimin öldüğü, kimin kaldığı belirsiz bir sonla ekran molası verirken heyecanın bitmek bilmediği son sahnenin kamera arkası görüntüleri ortaya çıktı. Emrah Altıntoprak'ın nefis performansını tek seferde ortaya koyduğu o sahnenin kamera arkasını sizlerle paylaşıyoruz.

İşte Kızılcık Şerbeti kamera arkası görüntüleri:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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