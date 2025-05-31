Öyle Bir Geçer Zaman ki'nin Ali Kaptan ile Cemile'si Yıllar Sonra Aynı Filmde Buluşuyor
Bir döneme damga vuran Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde partner olan Erkan Petekkaya ve Ayça Bingöl, yıllar sonra bir film projesiyle bir araya geliyor. Ali Kaptan ve Cemile karakterleriyle izlediğimiz ikili, 'Al Beni Baba' filminde rol alacak.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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2010-2013 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan dönem dizisi Öyle Bir Geçer Zaman ki'yi muhakkak hatırlarsınız.
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Ali Kaptan ve Cemile, yıllar sonra yeniden partner oldular!
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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