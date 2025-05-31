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Öyle Bir Geçer Zaman ki'nin Ali Kaptan ile Cemile'si Yıllar Sonra Aynı Filmde Buluşuyor

Öyle Bir Geçer Zaman ki'nin Ali Kaptan ile Cemile'si Yıllar Sonra Aynı Filmde Buluşuyor

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
31.05.2025 - 18:26

Bir döneme damga vuran Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde partner olan Erkan Petekkaya ve Ayça Bingöl, yıllar sonra bir film projesiyle bir araya geliyor. Ali Kaptan ve Cemile karakterleriyle izlediğimiz ikili, 'Al Beni Baba' filminde rol alacak.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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2010-2013 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan dönem dizisi Öyle Bir Geçer Zaman ki'yi muhakkak hatırlarsınız.

2010-2013 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan dönem dizisi Öyle Bir Geçer Zaman ki'yi muhakkak hatırlarsınız.

Erkan Petekkaya ve Ayça Bingöl'ün başrollerde yer aldığı dizi, yayınlandığı dönem büyük rağbet görmüş, yayın saatlerinde sokaklar bomboş kalmıştı. Aşırıya kaçan dramatik sahneleriyle travma yaratan dizi yıllar sonra bambaşka bir nedenle gündem oldu.

Birsen Altuntaş, Öyle Bir Geçer Zaman ki'de Ali Kaptan ve Cemile karakterlerine hayat veren Erkan Petekkaya ve Ayça Bingöl'ün yıllar sonra yeniden bir araya geldiğini açıkladı.

Ali Kaptan ve Cemile, yıllar sonra yeniden partner oldular!

Ali Kaptan ve Cemile, yıllar sonra yeniden partner oldular!

Altuntaş'ın haberine göre Erkan Petekkaya ile Ayça Bingöl yıllar sonra “Al Beni Baba” filminde buluşuyor.

Ayça Ayşin Turan'ın başrolde yer alacağı filmde Ayça Bingöl ve Erkan Petekkaya, Turan'ın canlandıracağı Nazlı karakterinin anne ve babası olacak.

Altuntaş, Erkan Petekkaya'nın Ayça Bingöl için “Al Beni Baba müthiş bir film olacak. Ve nihayet sevgili Ayça Bingöl’le tekrar karşılıklı oynayabileceğim. Hayırlı, uğurlu, bol başarılı olsun” mesajını yayınladığını açıkladı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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