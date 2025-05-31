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Adile Naşit'in Filminde Hülya Koçyiğit’i Canlandıracak Oyuncu Belli Oldu!

Adile Naşit'in Filminde Hülya Koçyiğit’i Canlandıracak Oyuncu Belli Oldu!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
31.05.2025 - 10:13

'Adile' filmi, Yeşilçam’ın unutulmaz ismi Adile Naşit’in hayatını beyaz perdeye taşımaya hazırlanıyor. Film hazırlık aşamasında hayranlıkla izlediğimiz Yeşilçam efsanelerini günümüzde canlandıracak oyuncuları duymak şaşkınlık veriyor. Birsen Altuntaş bir Yeşilçam efsanesini daha kimin canlandıracağını duyurdu. O isim Hülya Koçyiğit. Bakın, hangi oyuncu oynayacak?

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/kultur...
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Adile filmi efsaneleri genç oyuncuların performansıyla buluşturacak.

Adile filmi efsaneleri genç oyuncuların performansıyla buluşturacak.

Titizlikle çalışılan Adile filminde bizleri en çok başrol etkilemişti. Adile Naşit'e hayat verecek olan Meltem Kaplan'ın benzerliği ve hazırlık aşamaları herkesi etkilemişti.

Adile filmi oyuncuları belli olmaya başladı.

Adile filmi oyuncuları belli olmaya başladı.

70’li yıllardan itibaren Naşit’in sanat yolculuğunu ele alacak olan filmde Kemal Sunal rolünde Berkay Tulumbacı, Ayşen Gruda’yı Elif Nur Kerkük, Müjde Ar’ı Seda Bakan, Tarık Akan’ı Çetin Lale, Halit Akçatepe’yi Mustafa Ceyhan ve Kartal Tibet’i Emre Taşkıran oynuyor.

Hülya Koçyiğit de filmde yer alacak.

Hülya Koçyiğit de filmde yer alacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Koçyiğit'in gençliğini 26 yaşındaki oyuncu Berre Özkan canlandıracak.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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