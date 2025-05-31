Adile Naşit'in Filminde Hülya Koçyiğit’i Canlandıracak Oyuncu Belli Oldu!

'Adile' filmi, Yeşilçam’ın unutulmaz ismi Adile Naşit’in hayatını beyaz perdeye taşımaya hazırlanıyor. Film hazırlık aşamasında hayranlıkla izlediğimiz Yeşilçam efsanelerini günümüzde canlandıracak oyuncuları duymak şaşkınlık veriyor. Birsen Altuntaş bir Yeşilçam efsanesini daha kimin canlandıracağını duyurdu. O isim Hülya Koçyiğit. Bakın, hangi oyuncu oynayacak?