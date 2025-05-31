Adile Naşit'in Filminde Hülya Koçyiğit’i Canlandıracak Oyuncu Belli Oldu!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/kultur...
'Adile' filmi, Yeşilçam’ın unutulmaz ismi Adile Naşit’in hayatını beyaz perdeye taşımaya hazırlanıyor. Film hazırlık aşamasında hayranlıkla izlediğimiz Yeşilçam efsanelerini günümüzde canlandıracak oyuncuları duymak şaşkınlık veriyor. Birsen Altuntaş bir Yeşilçam efsanesini daha kimin canlandıracağını duyurdu. O isim Hülya Koçyiğit. Bakın, hangi oyuncu oynayacak?
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Adile filmi efsaneleri genç oyuncuların performansıyla buluşturacak.
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Adile filmi oyuncuları belli olmaya başladı.
Hülya Koçyiğit de filmde yer alacak.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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