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Survivor’dan Diskalifiye Edilen Almeda Baylan Estetik Ameliyatı Olmuştu: Yeni Mesleğini Açıkladı!

Survivor’dan Diskalifiye Edilen Almeda Baylan Estetik Ameliyatı Olmuştu: Yeni Mesleğini Açıkladı!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
30.05.2025 - 09:31

Survivor 2025'ten olaylı şekilde ayrılan yarışmacı Almeda Baylan, yarışma sonrası da adından söz ettirmeyi başarıyor. Almeda Survivor'dan diskalifiye olduktan sonra adeta başka bir hayata adım attı. Önce görünümünü değiştirmek isteyen Almeda yarışmadan çıkar çıkmaz estetik ameliyat oldu şimdi de yeni mesleğini açıkladı.

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Survivor'dan olaylı ayrılmıştı. Neler olmuştu, bir hatırlayalım👇🏻

Survivor'dan olaylı ayrılmıştı. Neler olmuştu, bir hatırlayalım👇🏻

Survivor 2025’in en çok konuşulan isimlerinden Almeda Baylan, yarışma sırasında takım arkadaşlarına fiziksel şiddet uyguladığı gerekçesiyle diskalifiye edilmesinin ardından şimdi bambaşka bir yolda ilerliyor.

Yarışma sonrası hemen ameliyat oldu.

Yarışma sonrası hemen ameliyat oldu.

Gönüllüler takımının güçlü isimlerinden biri olarak görülen Baylan, yarışmadan olaylı bir şekilde ayrıldıktan sonra estetik operasyon geçirerek yeni imajıyla dikkatleri yeniden üzerine çekti.

Estetik sonrası değişimi çok konuşulmuştu, sürprizlere bir yenisi eklendi.

Estetik sonrası değişimi çok konuşulmuştu, sürprizlere bir yenisi eklendi.

Burnuna estetik yaptıran Baylan, sosyal medyada paylaştığı son haliyle takipçilerinin karşısına çıktı. Görünümündeki değişimle gündem olan Baylan, asıl sürprizi ise yaptığı açıklamayla duyurdu.

Yeni mesleğini takipçilerine duyurdu.

Yeni mesleğini takipçilerine duyurdu.

Instagram hesabından yaptığı paylaşımda müzik dünyasına adım atacağını söyleyen Baylan, “Yeni şarkılar, yeni vloglar, harika projelerle geliyorum. İnanıyorum ki siz de çok beğeneceksiniz. Her yerde olacağım,” ifadelerini kullandı.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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