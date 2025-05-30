Survivor’dan Diskalifiye Edilen Almeda Baylan Estetik Ameliyatı Olmuştu: Yeni Mesleğini Açıkladı!
Survivor 2025'ten olaylı şekilde ayrılan yarışmacı Almeda Baylan, yarışma sonrası da adından söz ettirmeyi başarıyor. Almeda Survivor'dan diskalifiye olduktan sonra adeta başka bir hayata adım attı. Önce görünümünü değiştirmek isteyen Almeda yarışmadan çıkar çıkmaz estetik ameliyat oldu şimdi de yeni mesleğini açıkladı.
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Survivor'dan olaylı ayrılmıştı. Neler olmuştu, bir hatırlayalım👇🏻
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Yarışma sonrası hemen ameliyat oldu.
Estetik sonrası değişimi çok konuşulmuştu, sürprizlere bir yenisi eklendi.
Yeni mesleğini takipçilerine duyurdu.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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