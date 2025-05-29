Survivor’da Yasak Aşk İddiası! Yağmur Banda’dan Beklenen Açıklama Geldi

Survivor yarışmacıları arasında gündeme gelen yasak aşk iddiası ortalığı çalkalamaya devam ediyor. Efecan ve Yağmur'un yarışmadan elendikten sonra aşk yaşadığı iddialarına Efecan'ın eşinden sitem dolu bir paylaşım gelmişti. İddiaları yalanlamayan ancak bir açıklık da getirmeyen o paylaşımın ardından olayın başrolü Yağmur Banda'dan ilk açıklama geldi. Bakın yasak aşk iddiaları hakkında neler söyledi...