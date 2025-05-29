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Survivor’da Yasak Aşk İddiası! Yağmur Banda’dan Beklenen Açıklama Geldi

Survivor’da Yasak Aşk İddiası! Yağmur Banda’dan Beklenen Açıklama Geldi

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
29.05.2025 - 18:24

Survivor yarışmacıları arasında gündeme gelen yasak aşk iddiası ortalığı çalkalamaya devam ediyor. Efecan ve Yağmur'un yarışmadan elendikten sonra aşk yaşadığı iddialarına Efecan'ın eşinden sitem dolu bir paylaşım gelmişti. İddiaları yalanlamayan ancak bir açıklık da getirmeyen o paylaşımın ardından olayın başrolü Yağmur Banda'dan ilk açıklama geldi. Bakın yasak aşk iddiaları hakkında neler söyledi...

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Survivor yarışmacıları yasak aşk iddiası ile gündeme bomba gibi düştü.

Survivor yarışmacıları yasak aşk iddiası ile gündeme bomba gibi düştü.

Survivor 2025'ten elenen yarışmacılar arasında yer alan Efecan Dianzenza ile Yağmur Banda arasında aşk yaşandığı iddiasının ardından söylentiler ortalığı karıştırmıştı. Efecan'ın eşi Duygu Dianzenza'nın sosyal medya hesabından eşiyle fotoğraflarını sildi ve takibi çekti. Evliliklerinde sorun olduğu konuşulmaya başlayan çiftin arasını ise Yağmur ve Efecan aşkının bozduğu konuşuldu.

Yasak aşk iddialarında neler yaşandı içeriğimizden öğrenebilirsiniz👇🏻

Survivor Yağmur'dan aşk iddialarına yanıt geldi.

Survivor Yağmur'dan aşk iddialarına yanıt geldi.

Efecan'ın eşinin göndermeli paylaşımının ardından Survivor yarışmacısı Yağmur Banda da sessizliğini bozdu. Hakkında çıkan aşk iddiaları ile ilgili 'Hayatım üzerinden gündem yapılmasını kabul etmiyorum. İddialar asılsızdır.' diye yazdı.

İşte Yağmur'un aşk dedikodularını yalanladığı o paylaşım:

İşte Yağmur'un aşk dedikodularını yalanladığı o paylaşım:

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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