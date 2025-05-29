Survivor’da Yasak Aşk İddiası! Yağmur Banda’dan Beklenen Açıklama Geldi
Survivor yarışmacıları arasında gündeme gelen yasak aşk iddiası ortalığı çalkalamaya devam ediyor. Efecan ve Yağmur'un yarışmadan elendikten sonra aşk yaşadığı iddialarına Efecan'ın eşinden sitem dolu bir paylaşım gelmişti. İddiaları yalanlamayan ancak bir açıklık da getirmeyen o paylaşımın ardından olayın başrolü Yağmur Banda'dan ilk açıklama geldi. Bakın yasak aşk iddiaları hakkında neler söyledi...
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Survivor yarışmacıları yasak aşk iddiası ile gündeme bomba gibi düştü.
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Survivor Yağmur'dan aşk iddialarına yanıt geldi.
İşte Yağmur'un aşk dedikodularını yalanladığı o paylaşım:
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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