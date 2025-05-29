Survivor Efecan ile Yağmur Arasında Aşk İddiaları Çıkmıştı: Efecan'ın Eşinden Manidar Paylaşım Geldi!

Yaşanan iddiaların ardından sessizliğini bozan Duygu Dianzenza, Instagram hesabından yaptığı açıklamayla dikkat çekti. Paylaşımında, 'Konunun muhatabı ben değilim. Lütfen bana DM ya da yorum atmayın. Bir kızım var ve bu konuda konuşmayacağım. Kim bu konunun tarafıysa, onlara yazın. Beni ve kızımı olayın dışında tutun,' ifadelerini kullandı.