Survivor Efecan ile Yağmur Arasında Aşk İddiaları Çıkmıştı: Efecan'ın Eşinden Manidar Paylaşım Geldi!
Survivor'dan elenen yarışmacılar arasında yer alan Efecan Dianzenza ile Yağmur Banda arasında aşk yaşandığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Bu söylentilerin ardından Efecan'ın eşi Duygu Dianzenza'dan manidar bir paylaşım geldi. Efecan'ın eşi iddiaları yalanlamadı. O paylaşım ortalığı epey karıştırdı.
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Survivor yarışmacıları arasında aşk iddiaları ayyuka çıkmıştı.
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Evliliklerinde kriz var, diye yazılıp çizildi.
"Birlikte görüldüler" iddiası da ayrıca konuşuldu.
Efecan'ın eşinin manidar paylaşımı gündem oldu.
İşte o paylaşım:
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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