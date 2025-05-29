onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Survivor Efecan ile Yağmur Arasında Aşk İddiaları Çıkmıştı: Efecan'ın Eşinden Manidar Paylaşım Geldi!

Survivor Efecan ile Yağmur Arasında Aşk İddiaları Çıkmıştı: Efecan'ın Eşinden Manidar Paylaşım Geldi!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
29.05.2025 - 16:55

Survivor'dan elenen yarışmacılar arasında yer alan Efecan Dianzenza ile Yağmur Banda arasında aşk yaşandığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Bu söylentilerin ardından Efecan'ın eşi Duygu Dianzenza'dan manidar bir paylaşım geldi. Efecan'ın eşi iddiaları yalanlamadı. O paylaşım ortalığı epey karıştırdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Survivor yarışmacıları arasında aşk iddiaları ayyuka çıkmıştı.

Survivor yarışmacıları arasında aşk iddiaları ayyuka çıkmıştı.

Sosyal medyada dolaşan iddialara göre, Efecan Dianzenza ile Yağmur Banda arasında aşk yaşandığı konuşulmaya başladı. Bu söylentilerin ardından Efecan'ın eşi Duygu Dianzenza'nın sosyal medya hesabından çiftin birlikte olduğu tüm fotoğrafları silmesi dikkat çekti.

Evliliklerinde kriz var, diye yazılıp çizildi.

Evliliklerinde kriz var, diye yazılıp çizildi.

Efecan'ın eşi Duygu Dianzenza ile aralarının bu aldatılma iddiaları nedeniyle açıldığı gündeme gelmişti.

"Birlikte görüldüler" iddiası da ayrıca konuşuldu.

"Birlikte görüldüler" iddiası da ayrıca konuşuldu.

Efecan ile Yağmur’un Antalya’da birlikte görüldüğü de konuşulanlar arasında yer aldı.

Efecan'ın eşinin manidar paylaşımı gündem oldu.

Efecan'ın eşinin manidar paylaşımı gündem oldu.

Yaşanan iddiaların ardından sessizliğini bozan Duygu Dianzenza, Instagram hesabından yaptığı açıklamayla dikkat çekti. Paylaşımında, 'Konunun muhatabı ben değilim. Lütfen bana DM ya da yorum atmayın. Bir kızım var ve bu konuda konuşmayacağım. Kim bu konunun tarafıysa, onlara yazın. Beni ve kızımı olayın dışında tutun,' ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:

İşte o paylaşım:

2017 yılında hayatlarını birleştiren Efecan ve Duygu çifti, 2020 yılında kızlarını kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olma sevincini yaşamıştı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın