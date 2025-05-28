Kızılcık Şerbeti’nden Sonra Büyük Sürpriz: Sibel Taşçıoğlu Yeni Dizisiyle Ekranlara Dönüyor!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/s...
Kızılcık Şerbeti'nden 'Pembe'nin hikayesi bitti' gerekçesiyle ayrılan efsane oyuncu Sibel Taşçıoğlu'ndan müjdeli haber geldi. Biz ne zaman ekranlara dönecek, onu çok özledik derken Birsen Altuntaş güzel haberi verdi. Taşçıoğlu'nun Kızılcık Şerbeti'nden olaylı ayrılığının ardından yeni dizisi belli oldu.
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Kızılcık Şerbeti'nin efsane oyuncusuna zor veda etmiştik.
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Herkes onu çok özledi, sonunda yeni dizisi belli oldu.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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