Kızılcık Şerbeti’nden Sonra Büyük Sürpriz: Sibel Taşçıoğlu Yeni Dizisiyle Ekranlara Dönüyor!

Sibel Taşçıoğlu'nun 'Kızılcık Şerbeti'nden ani ayrılığı büyük yankı uyandırmıştı. Üç sezon boyunca Pembe karakterine hayat veren Taşçıoğlu'nun beklenmedik vedası çok şaşırttı. Diziden senaryo gereği diziden ölerek ayrılan oyuncunun vedasının ardından hikayenin en iyi şekilde evrileceği söylenmişti.

Taşçıoğlu ayrılığın ardından 'Pembe için beklediğim bir son değildi. Senaryoyu ben yazıyor olsaydım, farklı bir son düşünürdüm. Ölmeyi beklemiyordum. Ama senaristler böyle uygun görmüş.' diye konuşmuştu.