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Kızılcık Şerbeti’nden Sonra Büyük Sürpriz: Sibel Taşçıoğlu Yeni Dizisiyle Ekranlara Dönüyor!

Kızılcık Şerbeti’nden Sonra Büyük Sürpriz: Sibel Taşçıoğlu Yeni Dizisiyle Ekranlara Dönüyor!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
28.05.2025 - 19:24

Kızılcık Şerbeti'nden 'Pembe'nin hikayesi bitti' gerekçesiyle ayrılan efsane oyuncu Sibel Taşçıoğlu'ndan müjdeli haber geldi. Biz ne zaman ekranlara dönecek, onu çok özledik derken Birsen Altuntaş güzel haberi verdi. Taşçıoğlu'nun Kızılcık Şerbeti'nden olaylı ayrılığının ardından yeni dizisi belli oldu.

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/s...
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Kızılcık Şerbeti'nin efsane oyuncusuna zor veda etmiştik.

Kızılcık Şerbeti'nin efsane oyuncusuna zor veda etmiştik.

Sibel Taşçıoğlu'nun 'Kızılcık Şerbeti'nden ani ayrılığı büyük yankı uyandırmıştı. Üç sezon boyunca Pembe karakterine hayat veren Taşçıoğlu'nun beklenmedik vedası çok şaşırttı. Diziden senaryo gereği diziden ölerek ayrılan oyuncunun vedasının ardından hikayenin en iyi şekilde evrileceği söylenmişti. 

Taşçıoğlu ayrılığın ardından 'Pembe için beklediğim bir son değildi. Senaryoyu ben yazıyor olsaydım, farklı bir son düşünürdüm. Ölmeyi beklemiyordum. Ama senaristler böyle uygun görmüş.' diye konuşmuştu.

Herkes onu çok özledi, sonunda yeni dizisi belli oldu.

Herkes onu çok özledi, sonunda yeni dizisi belli oldu.

Tüm bu gelişmelerin ardından güzel haberi Birsen Altuntaş verdi. Sibel Taşçıoğlu'nun yeni projesi belli oldu. Başarılı oyuncu, Star TV'de yayınlanacak 'Çarpıntı' adlı diziyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Dizinin yönetmenliğini Burcu Alptekin üstlenirken, Taşçıoğlu'nun nasıl bir karakterle izleyici karşısına çıkacağı merak konusu.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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