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Civan Ölüyor, Halil Geliyor: Leyla Dizisinde Cemre Baysel'in Yeni Partneri Olacak!

Civan Ölüyor, Halil Geliyor: Leyla Dizisinde Cemre Baysel'in Yeni Partneri Olacak!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
24.05.2025 - 23:17

NOW TV'nin yeni sezon onayı almaya hazırlanan dizilerinden biri olan Leyla: Hayat...Aşk...Adalet dizisinden önce bir ayrılık şimdi de yeni oyuncu haberi geldi. Civan ve Leyla ikilisini sevenler biraz üzülecek çünkü Birsen Altuntaş'ın haberine göre Cemre Baysel'e yeni partner geliyor. İşte o isim...

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/b...
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Leyla'da işler karıştı, izleyicinin kafası 'leyla' oldu.

Leyla'da işler karıştı, izleyicinin kafası 'leyla' oldu.

Birsen Altuntaş bugün ikinci kez Leyla: Hayat...Aşk...Adalet dizisi ile ilgili haber verdi. Önce herkesi şaşırtan o haberden bahsedelim: Civan ölüyor. Dizinin başrol oyuncusu Alperen Duymaz diziye veda ediyor. Dizinin Haziran ayına kadar reytingleri iyi giderse yeni sezonda da devam etme ihtimali var.

Civan'ın yerini dolduracak isim belli oldu iddiası...

Civan'ın yerini dolduracak isim belli oldu iddiası...

Birsen Altuntaş'ın verdiği kulis bilgisine göre Alperen Duymaz'ın vedasının ardından Cemre Baysel'e yeni bir partner gelecek. O da Berk Bakioğlu olacak. Selçuk Yöntem'in de dahil olduğu dizide Bakioğlu, Yöntem'in yeğeni olarak karşımıza çıkacak. Leyla ile yolları kesişen Halil büyük bir aşk yaşayacak. Sizce ikili yakışmış mı? Yorumlarda buluşalım...

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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