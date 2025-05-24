Civan Ölüyor, Halil Geliyor: Leyla Dizisinde Cemre Baysel'in Yeni Partneri Olacak!

Birsen Altuntaş'ın verdiği kulis bilgisine göre Alperen Duymaz'ın vedasının ardından Cemre Baysel'e yeni bir partner gelecek. O da Berk Bakioğlu olacak. Selçuk Yöntem'in de dahil olduğu dizide Bakioğlu, Yöntem'in yeğeni olarak karşımıza çıkacak. Leyla ile yolları kesişen Halil büyük bir aşk yaşayacak. Sizce ikili yakışmış mı? Yorumlarda buluşalım...