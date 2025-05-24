Civan Ölüyor, Halil Geliyor: Leyla Dizisinde Cemre Baysel'in Yeni Partneri Olacak!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/b...
NOW TV'nin yeni sezon onayı almaya hazırlanan dizilerinden biri olan Leyla: Hayat...Aşk...Adalet dizisinden önce bir ayrılık şimdi de yeni oyuncu haberi geldi. Civan ve Leyla ikilisini sevenler biraz üzülecek çünkü Birsen Altuntaş'ın haberine göre Cemre Baysel'e yeni partner geliyor. İşte o isim...
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Leyla'da işler karıştı, izleyicinin kafası 'leyla' oldu.
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Civan'ın yerini dolduracak isim belli oldu iddiası...
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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