onedio
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Hayranlarını Üzen Açıklama Geldi: Gibi Dizisi Final Yapıyor!

Hayranlarını Üzen Açıklama Geldi: Gibi Dizisi Final Yapıyor!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
23.05.2025 - 10:59

Başrollerinde Feyyaz Yiğit, Kıvanç Kılınç ve Ahmet Kürşat Öçalan’ın yer aldığı özgün mizah anlayışıyla milyonlarca kişinin severek izlediği Gibi dizisi ile ilgili final haberi geldi. Gazeteci Candaş Tolga Işık, Gibi'den üzücü haberi 'Az Önce Konuştum' programında verdi.

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=aTT4r...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Gibi hayranlarını üzen haber geldi.

Gibi hayranlarını üzen haber geldi.

Feyyaz Yiğit, Kıvanç Kılınç ve Ahmet Kürşat Öçalan’ın başrollerinde yer aldığı Gibi, 6 sezondur izleyicileri hem güldürüp hem düşündürürken muhteşem bir iş ortaya çıkarmıştı. Gazeteci Candaş Tolga Işık’ın 'Az Önce Konuştum' programında paylaştığı bilgilere göre, dizinin final yaptığı haberi hayranlarını üzdü.

Meğer son kez izlemişiz!

Meğer son kez izlemişiz!

Işık, Feyyaz Yiğit’in yazıp oynadığı popüler dizi ile ilgili bizzat Yiğit’ten bilgi aldığını açıkladı. Işık, Yiğit’in son sezonda 'damakta tat bırakan' bir iş ortaya koyduğunu belirterek izlediğimiz sezonun son sezon olduğunu belirtti.

İşte o açıklama:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
16
3
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın