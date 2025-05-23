Hayranlarını Üzen Açıklama Geldi: Gibi Dizisi Final Yapıyor!
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=aTT4r...
Başrollerinde Feyyaz Yiğit, Kıvanç Kılınç ve Ahmet Kürşat Öçalan’ın yer aldığı özgün mizah anlayışıyla milyonlarca kişinin severek izlediği Gibi dizisi ile ilgili final haberi geldi. Gazeteci Candaş Tolga Işık, Gibi'den üzücü haberi 'Az Önce Konuştum' programında verdi.
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Gibi hayranlarını üzen haber geldi.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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