Hayranlarını Üzen Açıklama Geldi: Gibi Dizisi Final Yapıyor!

Feyyaz Yiğit, Kıvanç Kılınç ve Ahmet Kürşat Öçalan’ın başrollerinde yer aldığı Gibi, 6 sezondur izleyicileri hem güldürüp hem düşündürürken muhteşem bir iş ortaya çıkarmıştı. Gazeteci Candaş Tolga Işık’ın 'Az Önce Konuştum' programında paylaştığı bilgilere göre, dizinin final yaptığı haberi hayranlarını üzdü.