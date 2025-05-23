MasterChef Geri Dönüyor! Jüri Kadrosu Değişti mi? İlk Tanıtım Yayında!
Televizyon ekranlarının en çok izlenen yemek yarışması MasterChef Türkiye, yeni sezonuyla geri dönüyor. Bu sezonda gözler yine jüri koltuğundaki isimlerde. Peki, şef koltuğunda sürpriz bir değişiklik var mı? Merakla beklenen ilk tanıtım videosu yayınlandı ve sezona dair ilk ipuçlarını da beraberinde getirdi. İşte detaylar...
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Yeni sezon bombası: MasterChef başlıyor!
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Jüri kadrosu değişti mi?
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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