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MasterChef Geri Dönüyor! Jüri Kadrosu Değişti mi? İlk Tanıtım Yayında!

MasterChef Geri Dönüyor! Jüri Kadrosu Değişti mi? İlk Tanıtım Yayında!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
23.05.2025 - 08:28

Televizyon ekranlarının en çok izlenen yemek yarışması MasterChef Türkiye, yeni sezonuyla geri dönüyor. Bu sezonda gözler yine jüri koltuğundaki isimlerde. Peki, şef koltuğunda sürpriz bir değişiklik var mı? Merakla beklenen ilk tanıtım videosu yayınlandı ve sezona dair ilk ipuçlarını da beraberinde getirdi. İşte detaylar...

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Yeni sezon bombası: MasterChef başlıyor!

Yeni sezon bombası: MasterChef başlıyor!

tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye 2025 yeni sezonda da izleyicisini yalnız bırakmayacak. Survivor'da efsane bir finalin ardından ekrana gelecek olan MasterChef 2025'te yine muhteşem bir ekip çalışıyor.

Jüri kadrosu değişti mi?

Jüri kadrosu değişti mi?

Herkesin merak ettiği soru ise MasterChef'in başarılı jüri üyelerinde ayrılık yaşandı mı? Geçtiğimiz günlerde Somer Sivrioğlu'nun yarışmadan ayrıldığı iddiası gündeme gelmişti. Somer Şef paylaşımlarıyla bu iddiaları yalanlamıştı ancak herkesin içinde bir soru işareti kaldı. Müjdeyi verelim bu sezonda jüri koltuğunda Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna yer alıyor.

Lafı çok da uzatmadan MasterChef'in ilk tanıtım videosu ile sizleri baş başa bırakalım!

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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