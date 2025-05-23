MasterChef Geri Dönüyor! Jüri Kadrosu Değişti mi? İlk Tanıtım Yayında!

Herkesin merak ettiği soru ise MasterChef'in başarılı jüri üyelerinde ayrılık yaşandı mı? Geçtiğimiz günlerde Somer Sivrioğlu'nun yarışmadan ayrıldığı iddiası gündeme gelmişti. Somer Şef paylaşımlarıyla bu iddiaları yalanlamıştı ancak herkesin içinde bir soru işareti kaldı. Müjdeyi verelim bu sezonda jüri koltuğunda Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna yer alıyor.