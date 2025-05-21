"Terbiyesiz!": Yayında Hakaretler Havada Uçuştu, Didem Arslan Yılmaz Konuğunu Kovdu!

Didem Arslan Yılmaz'la programında işlenen 15 yaşındaki Şükür Türkan cinayetinde herhangi bir gelişme yok. En son baba Mustafa Erdem tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edilmişti. Uzun bir aranın ardından Didem Arslan, babayı yeniden stüdyoda konuk etti. Ancak bu kez sunucuyla tartışmaya giren Mustafa Bey önce telefon fırlattı ardından yayında verilemeyecek şekilde hakaret içeren sözlerle stüdyodan ayrıldı.