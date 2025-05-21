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"Terbiyesiz!": Yayında Hakaretler Havada Uçuştu, Didem Arslan Yılmaz Konuğunu Kovdu!

"Terbiyesiz!": Yayında Hakaretler Havada Uçuştu, Didem Arslan Yılmaz Konuğunu Kovdu!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
21.05.2025 - 21:19

Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de bir süredir araştırılan Şükür Türkan cinayeti ile ilgili baba Mustafa yayına yeniden konuk oldu. Ancak bu kez yayında ortalık karıştı. Ünlü sunucu ile Mustafa Bey arasında tansiyon yükseldi. Didem Arslan konuğu yayından kovdu.

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Yayında ortalık birbirine girdi.

Yayında ortalık birbirine girdi.

Didem Arslan Yılmaz'la programında işlenen 15 yaşındaki Şükür Türkan cinayetinde herhangi bir gelişme yok. En son baba Mustafa Erdem tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edilmişti. Uzun bir aranın ardından Didem Arslan, babayı yeniden stüdyoda konuk etti. Ancak bu kez sunucuyla tartışmaya giren Mustafa Bey önce telefon fırlattı ardından yayında verilemeyecek şekilde hakaret içeren sözlerle stüdyodan ayrıldı.

Didem Arslan Yılmaz çok sinirlendi.

Didem Arslan Yılmaz çok sinirlendi.

Kendisine yönlendirilen soruları yanıtlamayı reddeden Mustafa Bey, sunucuya 'Sana ne?' diye sert yanıt verince ortam gerildi. Mustafa Bey önce telefonu fırlatarak 'Alın bakın ner varsa!' diye bağırdı ardından 'Sana ne?' çıkışı bardağı taşıran son damla oldu. Didem Arslan konuğunu, 'Hadi git o zaman!' diyerek gönderdi. Ancak Mustafa mikrofonu koltuğa fırlatıp hakaret etti.

İşte o anlar:

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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