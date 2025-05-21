"Terbiyesiz!": Yayında Hakaretler Havada Uçuştu, Didem Arslan Yılmaz Konuğunu Kovdu!
Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de bir süredir araştırılan Şükür Türkan cinayeti ile ilgili baba Mustafa yayına yeniden konuk oldu. Ancak bu kez yayında ortalık karıştı. Ünlü sunucu ile Mustafa Bey arasında tansiyon yükseldi. Didem Arslan konuğu yayından kovdu.
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Yayında ortalık birbirine girdi.
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Didem Arslan Yılmaz çok sinirlendi.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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