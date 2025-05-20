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Müge Anlı'da Kayıp Mehmet ve Vefat Eden Çocuk ile İlgili Eş Zamanlı Operasyonla Gözaltı!

Müge Anlı'da Kayıp Mehmet ve Vefat Eden Çocuk ile İlgili Eş Zamanlı Operasyonla Gözaltı!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
20.05.2025 - 12:23

Müge Anlı'da 10 yıl önce kaybolan Mehmet Çetin davasında bir son dakika gelişmesi yaşandı. Günlerdir artık olayı itiraf etmesi beklenen arkadaşı Bayram ve eşi Derya canlı yayında gözaltına alındı. Diğer yandan programda ortaya çıkan 9 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü ile ilgili anne ve üvey baba eş zamanlı operasyonla emniyete götürüldü.

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Mehmet Çetin olayında yeni gelişme: Savcılık harekete geçti!

Mehmet Çetin olayında yeni gelişme: Savcılık harekete geçti!

32 yaşındaki Mehmet Çetin, 10 Ekim 2015 tarihinde Isparta’da şüpheli şekilde ortadan kayboldu. O günden bu yana kendisinden hiçbir haber alınamıyor ve olayın ardında cinayet şüphesi olduğu düşünülüyordu.

Ailesi, Mehmet’in kaybolmadan önce son olarak yakın arkadaşı Bayram Akçay ile görüştüğünü ve aralarında bir tartışma yaşandığını öne sürüyordu. Baba Ali Çetin'in iddiasına göre, Bayram Akçay olaydan sonra Mehmet’in cinsiyet değiştirip Antalya’ya kaçtığını söylemişti. Ayrıca Mehmet’in eşi Derya Çetin ile Bayram Akçay’ın, hem kaybolmadan önce hem de kaybolduktan sonra telefon görüşmeleri yaptığı da iddialar arasında.

Günlerdir devam eden yayınlarda Derya ve Bayram'ın çelişkili açıklamaları üzerinde durulmuştu. Anlı ikiliden artık bir itiraf bekliyordu. Ancak itiraftan önce emniyet ve savcılık harekete geçti. Canlı yayında Mehmet'in eşi Derya ve arkadaşı Bayram gözaltına alındı.

Kayıp aranırken cinayet şüphesi ortaya çıkmıştı.

Kayıp aranırken cinayet şüphesi ortaya çıkmıştı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerdir konuşulan Mehmet Çetin dosyasına dair şok edici yeni bir gelişme daha yaşandı. Programda ismi geçen bir diğer kişi olan Hüseyin hakkında, yıllar önce gerçekleşen bir çocuk ölümüyle ilgili ciddi iddialar ortaya atıldı. İddialara göre Hüseyin, 9 yaşındaki engelli üvey çocuğunun ölümünde şüpheli olarak anılıyordu.

Hüseyin’in eşi Fatma, yıllar önce karakola giderek, eski evliliğinden olan 9 yaşındaki engelli oğlu Arda’nın, Hüseyin tarafından boğularak öldürüldüğünü iddia etmişti. Ancak Fatma, bu şikayetini ertesi gün geri çekmişti.

Anlı bu olayın da üzerine gitti çünkü Fatma'nın ifadeleri oldukça çelişkiliydi. Savcılık bu konuyla ilgili de soruşturma başlattı. Canlı yayında eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Polis ekipleri Hüseyin ve Fatma'yı da gözaltına aldı. 

Hüseyin'in son sözleri, 'Eşimi seviyorum. İfademi değiştirmeyeceğim.' oldu.

Yaşananlar herkesi derinden etkiledi. Olayı takip edenler sonunda bir "Oh" çekti. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

Yaşananlar herkesi derinden etkiledi. Olayı takip edenler sonunda bir "Oh" çekti. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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