Müge Anlı'da Kayıp Mehmet ve Vefat Eden Çocuk ile İlgili Eş Zamanlı Operasyonla Gözaltı!
Müge Anlı'da 10 yıl önce kaybolan Mehmet Çetin davasında bir son dakika gelişmesi yaşandı. Günlerdir artık olayı itiraf etmesi beklenen arkadaşı Bayram ve eşi Derya canlı yayında gözaltına alındı. Diğer yandan programda ortaya çıkan 9 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü ile ilgili anne ve üvey baba eş zamanlı operasyonla emniyete götürüldü.
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Mehmet Çetin olayında yeni gelişme: Savcılık harekete geçti!
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Kayıp aranırken cinayet şüphesi ortaya çıkmıştı.
Yaşananlar herkesi derinden etkiledi. Olayı takip edenler sonunda bir "Oh" çekti. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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