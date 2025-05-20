Müge Anlı'da Kayıp Mehmet ve Vefat Eden Çocuk ile İlgili Eş Zamanlı Operasyonla Gözaltı!

32 yaşındaki Mehmet Çetin, 10 Ekim 2015 tarihinde Isparta’da şüpheli şekilde ortadan kayboldu. O günden bu yana kendisinden hiçbir haber alınamıyor ve olayın ardında cinayet şüphesi olduğu düşünülüyordu.

Ailesi, Mehmet’in kaybolmadan önce son olarak yakın arkadaşı Bayram Akçay ile görüştüğünü ve aralarında bir tartışma yaşandığını öne sürüyordu. Baba Ali Çetin'in iddiasına göre, Bayram Akçay olaydan sonra Mehmet’in cinsiyet değiştirip Antalya’ya kaçtığını söylemişti. Ayrıca Mehmet’in eşi Derya Çetin ile Bayram Akçay’ın, hem kaybolmadan önce hem de kaybolduktan sonra telefon görüşmeleri yaptığı da iddialar arasında.

Günlerdir devam eden yayınlarda Derya ve Bayram'ın çelişkili açıklamaları üzerinde durulmuştu. Anlı ikiliden artık bir itiraf bekliyordu. Ancak itiraftan önce emniyet ve savcılık harekete geçti. Canlı yayında Mehmet'in eşi Derya ve arkadaşı Bayram gözaltına alındı.